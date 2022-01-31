الإعلام المغربي يريد رأس خاليلوزيتش بعد الإقصاء من الكان

أكدت تقارير إعلامية مغربية، أن المدرب وحيد خليلوزيتش المدير الفني لأسود الأطلسي، أصبح مهددًا بالإقالة بعد فشله في بلوغ هدفه المسطر، نصف نهائي “كان” الكاميرون.

وذكرت صحيفة “هسبريس” المغربية في مقال لها أن خاليلوزيتش فشل في بلوغ هدفه المسطر من قبل الجامعة الملكية لكرة القدم، والذي ينص على بلوغ نصف نهائي “كان” الكاميرون.

وأضافت أن عشاق “أسود الأطلس” ينتظرون ما ستقرره الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، برئاسة فوزي لقجع، بخصوص مستقبل المدرب وحيد خاليلوزيتش.

وستكون الأيام القليلة المقبلة حاسمة بخصوص مصير الإطار البوسني: إما الاستمرار مدربا للمنتخب أو الاستغناء عنه، خاصة بعد فشله في بلوغ الهدف الأول في الكأس الإفريقية.

ومن جهتها أشارت صحيفة “هبة سبور” المغربية، إلى أن خليلوزيتش بات مهددًا بالإقالة من منصبه بعد فشله في التأهل إلى دور نصف النهائي.

وأوضحت أن عقد المدرب مع الجامعة المغربية يوجد فيه بند بفسخ العقد المبرم بين الطرفين في حالة فشل البلوغ إلى الدور نصف النهائي، وهو ما لم ينجح المدرب البوسني فيه.

وتنص بنود عقد خاليلوزيتش مع الاتحاد المغربي لكرة القدم، على “إلزامية” بلوغ “أسود الأطلس” الدور نصف النهائي في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

وإلى جانب المربع الذهبي في كأس إفريقيا، اشترط الاتحاد المغربي على المدرب البوسني، عند التعاقد معه في أوت 2019 خلفا للفرنسي هيرفي رونار، التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وذكر موقع “البطولة” الرياضي المغربي أن المدرب وحيد خليلوزيتش، رفض الإدلاء بأي تصريح بعد الهزيمة أمام المنتخب المصري، في الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا.

ولم يدل خليلوزيتش بأي تصريح بعد إقصاء المنتخب المغربي من الكان، حيث تخلف عن حضور الندوة الصحفية التي كانت مقررة بعد نهاية المباراة.

وأضاف الموقع أن خليلوزيتش غادر أرضية الملعب دون الإدلاء بأي تصريح تلفزي، حيث توجه نحو الحافلة عبر المنطقة المختلطة رفقة اللاعبين.

وانتظرت الجماهير المغربية الخروج الإعلامي لخليلوزيتش، لتبرير هزيمة المنتخب المغربي أمام نظيره المصري بهدفين لواحد، والإقصاء من بطولة كأس أمم أفريقيا.