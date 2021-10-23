الإعلام الوطني تصدى للحرب الدعائية المستهدفة وحدة الجزائر

المديرية العامة للأمن الوطني

ثمنت المديرية العامة للأمن الوطني، السبت، الدور الفعال لوسائل الإعلام الوطنية في التصدي للحرب الدعائية التي تشنها وسائل الإعلام الأجنبية ضد الأشخاص ومؤسسات الدولة، وأكدت أن الإعلام الجزائري واجه بجدارة جميع التحديات وتصدى للأفكار الهدامة التي تحاول المساس بأمن البلاد والوحدة الوطنية.

جاء ذلك في رسالة تهنئة وجهها المدير العام للأمن الوطني للأسرة الإعلامية بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، أين قدمت المديرية العامة للأمن الوطني تبريكاتها على الجهود المبذولة خدمة للوطن والمواطن.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني “في سانحة لتثمين أواصل الشراكة بين منتسبي الإعلام ومؤسسة الأمن الوطني في العمل على تعزيز الوعي الأمني وترسيخ ثقافة المواطنة كونها منابر للرسالة الهادفة التي تخدم الصالح العام، والوقوف معا ضد مروجي الأخبار الكاذبة والمغلوطة، في عالم أصبح يتسم بالسرعة في استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال”.

وأضافت “ونحن في هذه الظروف الحساسة التي تواجه فيها بلادنا حربا دعائية، تستهدف الأفراد والمؤسسات عن طريق وسائل إعلام أجنبية ومنصات تواصلية عبر الفضاء السيبراني، فإننا نثمن دور وسائل الإعلام الوطنية في مواجهة هذه التحديات، ووقوفها المشهود جنبا لجنب مع مؤسسات الدولة للتصدي للأفكار الهدامة التي تحاول المساس بأمن البلاد والوحدة الوطنية”.

وجددت المديرية العامة للأمن الوطني عزمها على المرافقة الدائمة للهيئات الإعلامية الوطنية والعمل معها لمواصلة نشر الرسالة الأمنية والتوعوية بكل صدق وموضوعية لتنوير الرأي العام.