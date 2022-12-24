الإعلان التشويقي ومُلصقة “شان” 2023 بِالجزائر
عرضت اللّجنة الجزائرية المُنظّمة لِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، الإعلان التشويقي لِهذه المنافسة.
وتحتضن الجزائر منافسة “الشان” ما بين الـ 13 من جانفي والـ 4 من فيفري 2023. بِمشاركة غير مسبوقة لـ 18 منتخبا محلّيا إفريقيا، بدلا من 16 فريقا.
وجهّزت الجزائر 4 ملاعب بِمواصفات عالمية، وذلك بِكلّ من: براقي (العاصمة) ووهران وقسنطينة وعنابة.
وقبل الإعلان التشويقي (شريط الفيديو)، كانت لجنة تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين قد أزاحت الستار عن مُلصقة المنافسة (المُدرجة أدناه).