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رياضة

الإعلان التشويقي ومُلصقة “شان” 2023 بِالجزائر

علي بهلولي
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الإعلان التشويقي ومُلصقة “شان” 2023 بِالجزائر
ح.م
ملعب "19 ماي 1956" بِعنابة أحد مسارح "شان" 2023.

عرضت اللّجنة الجزائرية المُنظّمة لِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، الإعلان التشويقي لِهذه المنافسة.

وتحتضن الجزائر منافسة “الشان” ما بين الـ 13 من جانفي والـ 4 من فيفري 2023. بِمشاركة غير مسبوقة لـ 18 منتخبا محلّيا إفريقيا، بدلا من 16 فريقا.

وجهّزت الجزائر 4 ملاعب بِمواصفات عالمية، وذلك بِكلّ من: براقي (العاصمة) ووهران وقسنطينة وعنابة.

وقبل الإعلان التشويقي (شريط الفيديو)، كانت لجنة تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين قد أزاحت الستار عن مُلصقة المنافسة (المُدرجة أدناه).

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