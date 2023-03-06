الإعلان عن أسماء الأندية المشاركة في البطولة العربية

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية، قائمة أسماء الأندية المشاركة في البطولة خلال مرحلتي الدورين الأول والثاني.

وضمت قائمة أندية الدور الأول من المنافسة شبيبة الساورة والجيش الملكي المغربي وطلائع الجيش المصري والصفاقسي والاتحاد المنستيري من تونس، والشباب السعودي، وقطر القطري والوحدة الإماراتي.

ويشارك في الدور الأول أيضا، ناديا السيب والنهضة من عمان، وشباب الأردن، والقوة الجوية العراقي، والمحرق والمنامة من البحرين، وتشرين السوري وشباب الخليل الفلسطيني، والبرج اللبناني ونواذيبو الموريتاني والاتحاد وأهلي طرابلس من ليبيا، والهلال والمريخ من السودان، والكويت الكويتي، مع فحمان اليمني المتأهل من الدور التمهيدي.

وتضاف الأندية التي ستتأهل من الدور الأول، وعددها ستة، يتأهل إلى الأندية التي ستشارك في النهائيان مباشرة وعددها 10 أندية.

وتضم قائمة الأندية التي ستشارك مباشرة في المرحلة النهائية كل من شباب بلوزداد والوداد المغربي والترجي التونسي والزمالك المصري والهلال السعودي والسد القطري والشرطة العراقي.

وبالإضافة إلى الأندية المذكورة سيشارك الرجاء المغربي بطل النسخة السابقة، والاتحاد والنصر السعوديين.

وستجرى مراسم قرعة البطولة العربية الاثنين في مدينة الرياض.