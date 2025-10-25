-- -- -- / -- -- --
الإعلان عن إجراءات وتدابير خاصة بمباراة اتحاد العاصمة وأمادو ديالو

لاعبو اتحاد العاصمة

أعلنت شرطة الجزائر العاصمة، عن جملة من الإجراءات والتدابير المتخذة لتأمين مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكاف، بين اتحاد العاصمة وأكاديمية أمادو ديالو.

وستفتح أبواب ملعب 5 جويلية، أمام الجماهير، بداية من الساعة الحادية عشر صباحا.

وتم تسخير تشكيل شرطي في محيط الملعب من أجل توجيه وتسهيل دخول الجماهير.

ولضمان الانسيابية عبر المحاور والطرقات المجاورة لملعب 5 جويلية، تم وضع تشكيل أمني.

ودعت شرطة العاصمة، الأنصار، إلى ضرورة اتباع واحترام الإجراءات المتخذة، من أجل إنجاح المباراة.

ويواجه اتحاد العاصمة ضيفه فريق أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري، اليوم السبت، بداية من الثانية ونصف زوالا، في إطار إياب الدور التمهيدي الثاني من كأس “الكاف”.

ويسعى “الاتحاد” لتدارك هزيمة لقاء الذهاب بهدف لصفر، وتحقيق الفوز من أجل التأهل إلى دور المجموعات.

