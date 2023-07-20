الإعلان عن إنشاء مجلس أعمال جزائري-صيني

أعلن رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، من بكين، عن إنشاء مجلس أعمال جزائري-صيني بهدف “تعزيز الروابط بين مختلف الفاعلين الاقتصادين” في البلدين.

و في كلمة خلال منتدى الأعمال الجزائري-الصيني لفت مولى إلى أن مناخ الأعمال بالجزائر سجل “تحسنا ملحوظا” بفضل الإصلاحات التي باشرها الرئيس تبون.

كما دعا المتحدث ذاته دعا المؤسسات الصينية إلى رفع مستوى التعاون الاقتصادي مع المتعاملين الاقتصادين الجزائريين والاستفادة من الإمكانيات والمزايا التي توفرها الجزائر.

وتم في ختام منتدى الأعمال الجزائري-الصيني التوقيع على 12 اتفاقية تعاون وشراكة بين مؤسسات جزائرية عمومية وخاصة مع نظيراتها من الصين تخص مشاريع في عدة قطاعات منها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الصناعة الصيدلانية, الطاقة والنقل والصناعات الغذائية.