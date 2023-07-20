-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

الإعلان عن إنشاء مجلس أعمال جزائري-صيني

الشروق أونلاين
  • 370
  • 0
الإعلان عن إنشاء مجلس أعمال جزائري-صيني
ح.م

أعلن رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، من بكين، عن إنشاء مجلس أعمال جزائري-صيني بهدف “تعزيز الروابط بين مختلف الفاعلين الاقتصادين” في البلدين.

و في كلمة خلال منتدى الأعمال الجزائري-الصيني  لفت مولى إلى أن مناخ الأعمال بالجزائر سجل “تحسنا ملحوظا” بفضل الإصلاحات التي باشرها الرئيس تبون.

كما دعا المتحدث ذاته دعا المؤسسات الصينية إلى رفع مستوى التعاون الاقتصادي مع المتعاملين الاقتصادين الجزائريين والاستفادة من الإمكانيات والمزايا التي توفرها الجزائر.

وتم في ختام منتدى الأعمال الجزائري-الصيني التوقيع على 12 اتفاقية تعاون وشراكة بين مؤسسات جزائرية عمومية وخاصة مع نظيراتها من الصين تخص مشاريع في عدة قطاعات منها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الصناعة الصيدلانية, الطاقة والنقل والصناعات الغذائية.

مقالات ذات صلة
هذا ما جاء في رسالة الرئيس تبون لمنتدى الأعمال الجزائري الصيني  

هذا ما جاء في رسالة الرئيس تبون لمنتدى الأعمال الجزائري الصيني  

20 مهنة تسهل الحصول على تأشيرة العمل في أوروبا

20 مهنة تسهل الحصول على تأشيرة العمل في أوروبا

هني: تدابير تحضيرية لإنجاح الموسم الفلاحي المقبل

هني: تدابير تحضيرية لإنجاح الموسم الفلاحي المقبل

هذه مداخيل الجزائر من صيد التونة الحمراء في 2023

هذه مداخيل الجزائر من صيد التونة الحمراء في 2023

رسميا.. الجزائر تحتضن مقر اتحاد المجالس الاقتصادية العربية

رسميا.. الجزائر تحتضن مقر اتحاد المجالس الاقتصادية العربية

ارتفاع رقم أعمال شركة إعادة التأمين بـ 295 مليون دولار

ارتفاع رقم أعمال شركة إعادة التأمين بـ 295 مليون دولار

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد