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رياضة

الإعلان عن استدعاء لاعبي المنتخب الألماني بأساليب غير تقليدية (فيديو)

عمر سلامي
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الإعلان عن استدعاء لاعبي المنتخب الألماني بأساليب غير تقليدية (فيديو)
أرشيف
لاعبو المنتخب الألماني

لجأ الاتحاد الألماني لكرة القدم لأساليب غير تقليدية، للإعلان عن اللاعبين المختارين في قائمة المنتخب، تحسبا لبطولة يورو 2024.

وتم الإعلان عن اللاعبين الذين تم استدعاؤهم عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والحفلات ومحلات الطعام.

وبهذه الأساليب تم الإعلان الأربعاء عن استدعاء اللاعبين أنطونيو روديغر، إلكاي غوندوغان وكيميتش وروبرت أندريتش، وباسكال غروس وديفيد راوم ودينيز أونداف.

وتم الإعلان عن استدعاء نجم باير ليفركوزن فلوريان، لقائمة منتخب ألمانيا التي ستخوض بطولة يورو 2024، خلال حفل غنائي لمطربة الراب نينا تشوبا، أقيم مساء الأربعاء في مدينة هامبورغ.

وهللت الجماهير الحاضرة في الحفل عند إعلان فيرتز عن اختياره لقائمة منتخب ألمانيا عبر مقطع فيديو، قائلا: “أتمنى لكم أمسية رائعة، وأنا سعيد بانضمامي للقائمة”.

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