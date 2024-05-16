الإعلان عن استدعاء لاعبي المنتخب الألماني بأساليب غير تقليدية (فيديو)

لجأ الاتحاد الألماني لكرة القدم لأساليب غير تقليدية، للإعلان عن اللاعبين المختارين في قائمة المنتخب، تحسبا لبطولة يورو 2024.

وتم الإعلان عن اللاعبين الذين تم استدعاؤهم عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والحفلات ومحلات الطعام.

وبهذه الأساليب تم الإعلان الأربعاء عن استدعاء اللاعبين أنطونيو روديغر، إلكاي غوندوغان وكيميتش وروبرت أندريتش، وباسكال غروس وديفيد راوم ودينيز أونداف.

🚨 رسميًا. فلوريان فيرتز 🇩🇪 يعلن عن تواجده في قائمة يوليان ناغلسمان للمشاركة في بطولة اليورو و ذلك اثناء حفل موسيقي لمغنية ال RAP الالمانية Nina Chuba في مدينة هامبورغ .#DFBTeam pic.twitter.com/p6Cs4JQSnH — BUNDESLIGA ZONE (@BUNDZONE) May 15, 2024

وتم الإعلان عن استدعاء نجم باير ليفركوزن فلوريان، لقائمة منتخب ألمانيا التي ستخوض بطولة يورو 2024، خلال حفل غنائي لمطربة الراب نينا تشوبا، أقيم مساء الأربعاء في مدينة هامبورغ.

وهللت الجماهير الحاضرة في الحفل عند إعلان فيرتز عن اختياره لقائمة منتخب ألمانيا عبر مقطع فيديو، قائلا: “أتمنى لكم أمسية رائعة، وأنا سعيد بانضمامي للقائمة”.