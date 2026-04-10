الإعلان عن الإجراءات المتخذة لتأمين مباراة شباب بلوزداد والزمالك المصري

أعلنت شرطة الجزائر العاصمة عن جملة من التدابير والإجراءات المتخذة، لتأمين مباراة شباب بلوزداد وضيفه الزمالك المصري.

ويستقبل شباب بلوزداد ضيفه الزمالك المصري سهرة الجمعة، بداية من الساعة الثامنة، في إطار ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وتفتح أبواب ملعب نيلسون مانديلا ببراقي، أمام الجماهير، بداية من الساعة الثالثة زوالا.

وتم تسخير تشكيل شرطي بمحيط الملعب لتوجيه وتسهيل دخول الأنصار، كما تم وضع تشكيل أمني لتنظيم حركة المرور بمحيط الملعب.

ودعت شرطة العاصمة الجماهير إلى اتباع الإجراءات التنظيمية المتخذة لإنجاح المباراة.