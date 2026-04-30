الإعلان عن الإجراءات المتخذة لتأمين مباراة نهائي كأس الجمهورية

اتخذت المديرية العامة للأمن الوطني، جملة من التدابير والإجراءات لتأمين مباراة نهائي كأس الجمهورية.

وينشط فريقا شباب بلوزداد واتحاد الجزائر أمسية الخميس نهائي كأس الجزائر، الذي يحتضنه ملعب نيلسون مانديلا ببراقي، بداية من الساعة الخامسة.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن أبواب الملعب ستفتح على الساعة العاشرة صباحا، وشدّدت على وجوب استظهار بطاقة الهوية.

وأشارت في بيانها أنه تم تسخير تشكيل شرطي بمحيط الملعب لتوجيه وتسهيل دخول المناصرين.

كما تم وضع تشكيل أمني لتنظيم وتحويل حركة المرور لضمان الانسيابية عبر المحاور والطرقات المجاورة والمؤدية لملعب نيلسون مانديلا.

وفيما يخص “تذكرة الدخول فهي صالحة لشخص واحد، والأطفال القصر يجب عليهم حمل تذكرة مع وجود مرافق، مشيرة إلى أن كل من يضبط بحوزته ألعاب نارية، شماريخ أو تذاكر مقلدة سيتم توقيفه وتقديمه أمام الجهات القضائية.

ودعت المديرية المناصرين إلى ضرورة إتباع الإجراءات التنظيمية المتخذة في هذا الشأن والتحلي بالروح الرياضية للمساهمة في إنجاح هذا الموعد الرياضي.