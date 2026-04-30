-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الإعلان عن الإجراءات المتخذة لتأمين مباراة نهائي كأس الجمهورية

عمر سلامي
  • 168
  • 0
الإعلان عن الإجراءات المتخذة لتأمين مباراة نهائي كأس الجمهورية

اتخذت المديرية العامة للأمن الوطني، جملة من التدابير والإجراءات لتأمين مباراة نهائي كأس الجمهورية.

وينشط فريقا شباب بلوزداد واتحاد الجزائر أمسية الخميس نهائي كأس الجزائر، الذي يحتضنه ملعب نيلسون مانديلا ببراقي، بداية من الساعة الخامسة.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن أبواب الملعب ستفتح على الساعة العاشرة صباحا، وشدّدت على وجوب استظهار بطاقة الهوية.
وأشارت في بيانها أنه تم تسخير تشكيل شرطي بمحيط الملعب لتوجيه وتسهيل دخول المناصرين.

كما تم وضع تشكيل أمني لتنظيم وتحويل حركة المرور لضمان الانسيابية عبر المحاور والطرقات المجاورة والمؤدية لملعب نيلسون مانديلا.

وفيما يخص “تذكرة الدخول فهي صالحة لشخص واحد، والأطفال القصر يجب عليهم حمل تذكرة مع وجود مرافق، مشيرة إلى أن كل من يضبط بحوزته ألعاب نارية، شماريخ أو تذاكر مقلدة سيتم توقيفه وتقديمه أمام الجهات القضائية.

ودعت المديرية المناصرين إلى ضرورة إتباع الإجراءات التنظيمية المتخذة في هذا الشأن والتحلي بالروح الرياضية للمساهمة في إنجاح هذا الموعد الرياضي.

مقالات ذات صلة
الفرق الجزائرية عليها الاقتداء بمباراة باريس وبيارن ميونيخ

الفرق الجزائرية عليها الاقتداء بمباراة باريس وبيارن ميونيخ

“الفيفا” تكشف عن الزي الرسمي للمتطوعين

“الفيفا” تكشف عن الزي الرسمي للمتطوعين

روما الإيطالي يعرض 10 ملايين يورو لضم بلغالي

روما الإيطالي يعرض 10 ملايين يورو لضم بلغالي

“الفاف” تهنئ عطال بلقب دوري نجوم القطري

“الفاف” تهنئ عطال بلقب دوري نجوم القطري

فضيحة أخلاقية تُطيح بِحكمٍ موندياليٍّ

فضيحة أخلاقية تُطيح بِحكمٍ موندياليٍّ

ترسيم قوانين جديدة… وتساؤلات بشأن كأس العالم الموسعة

ترسيم قوانين جديدة… وتساؤلات بشأن كأس العالم الموسعة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد