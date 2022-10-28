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رياضة
الجزائر أول من أكد ترشحه لكان 2025

الإعلان عن البلد المنظم للبطولة في 10 فيفري 2023

ع. ع
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الإعلان عن البلد المنظم للبطولة في 10 فيفري 2023

أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم فتح باب الترشح بشكل رسمي أمام الدول الراغبة في استضافة نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025 على ان يتم الاعلان عن البلد المستضيف للدورة في 10 فيفري2023.وكان رئيس الكاف الجنوب إفريقي، باتريس موتسيبي، قد أعلن في 30 سبتمبر الماضي، سحب تنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 من غينيا بسبب عدم جاهزيتها لاستقبال المسابقة القارية.

وكان وزير الشباب والرياضة السيد عبد الرزاق سبقاق قد أعلن على هامش عملية سحب قرعة بطولة إفريقيا للاعبين المحليين 2023،ترشح الجزائر لاحتضان البطولة للمرة الثانية في تاريخها بعد الأولى سنة 1990.

وقال الكاف، في بيان عبر موقعه الرسمي، إنه أرسل خطابات رسمية اليوم إلى الاتحادات الأعضاء لإبلاغها بفتح باب تقديم طلبات استضافة نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025.

وحدد الكاف يوم 11 نوفمبر المقبل موعدا نهائيا لتلقي طلبات الدول الراغبة في استضافة البطولة الإفريقية، كما حدد يوم 16 من الشهر ذاته لإرسال المستندات لخاصة بالاستضافة للدول التي أبدت اهتماما بتنظيم البطولة.

وأعلن الكاف أن يوم 16 ديسمبر المقبل هو الموعد النهائي لتقديم الموافقات الحكومية اللازمة لاستضافة المسابقة، فيما سيقوم مسؤولو الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بعمل زيارات تفتيشية للدول التي تقدمت بطلبات لاستضافة البطولة، وذلك خلال الفترة من 5 وحتى 25 من شهر يناير لعام 2023.وحدد الكاف يوم 10 فيفري المقبل، موعدا لإعلان اسم الدولة التي ستفوز بحق استضافة وتنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025.

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