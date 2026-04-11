الإعلان عن التدابير المتخذة لتأمين مباراة اتحاد العاصمة وأولمبيك آسفي

أعلنت شرطة الجزائر العاصمة عن جملة من التدابير والإجراءات المتخذة، لتأمين مباراة اتحاد العاصمة وأولمبيك آسفي المغربي.

ويستقبل اتحاد العاصمة نادي أولمبيك آسفي، أمسية السبت، بداية من الساعة الخامسة، بملعب 5 جويلية.

وتفتح أبواب ملعب 5 جويلية، أمام الجماهير، في حدود منتصف النهار.

وتم تسخير تشكيل شرطي بمحيط الملعب لتوجيه وتسهيل دخول الأنصار، كما تم وضع تشكيل أمني لتنظيم حركة المرور بمحيط الملعب.

وذكرت شرطة العاصمة بالإجراءات التي تخص الدخول، ومنها التذاكر، وعدم إحضار الشماريخ والألعاب النارية.

ودعت الجماهير إلى اتباع الإجراءات التنظيمية المتخذة لإنجاح المباراة.