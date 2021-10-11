الإعلان عن الحكومة التونسية الجديدة (قائمة)

أدت الحكومة التونسية، اليوم الاثنين، بقصر قرطاج، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وكان الرئيس التونسي قد كلّف الأربعاء 29 سبتمبر 2021، نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة، وهي أول امرأة تتولّى هذا المنصب في تاريخ تونس.

وفي ما يلي تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة :

وزيرة العدل ليلى جفال

وزير الدفاع عماد مميش

وزير الداخلية توفيق شرف الدين

وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي

وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية

وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد

وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي

وزير الصناعة والطاقة نايلة نويرة غندري

وزيرة التجارة فضية باقي بن حميدة

وزير الفلاحة محمود الياس حمزة

وزير الصحةعلي مرابط

وزير التربية فتحي السلاوتي

وزير التعليم العالي منصف بوكثير

وزير الشباب والرياضة كمال دقيش

وزير النقل ربيع المجيدي

وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي

وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني

وزير أملاك الدولة محمد الرقيق

وزيرة التجارة فضيلة الرابحي

وزير السياحة محمد عزيز بن حسين

وزير الشؤون الدينية محمد الشايبي

وزيرة المرأة امال بالحاج

وزيرة الثقافة حياة القرمازي

كاتب دولة لدى وزير الخارجية عايدة حمدي

وجدير بالذكر أن قيس سعيّد كان قد أعفى خلال ترؤسه اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج مساء الأحد 25 سبتمبر المنقضي رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي، كما أٌقرّ جملة التدابير الاستثنائية من بينها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.