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اقتصاد

الإعلان عن الغلق المؤقت لمخابر “هوب فرما”

الشروق أونلاين
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الإعلان عن الغلق المؤقت لمخابر “هوب فرما”

أعلنت وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني، عن الغلق المؤقت لمخابر “هوب فرما “، بسبب انتهاك قواعد الممارسات الحسنة للتصنيع.

وأفاد بيان للوزارة أنه تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرخ في 11 رجب 1442 الموافق ل23 فيفري 2021 المتعلّق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها،قامت مصالح وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني يوم 24 أوت 2023 بالغلق المؤقت للمؤسسة الصيدلانية لتصنيع المواد الصيدلانية الموجهة للطب البشري ” ش.ذ.م.م هوب فارم” SARL HUP.P PHARMA بسبب انتهاك قواعد الممارسات الحسنة للتصنيع.”

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