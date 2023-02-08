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رياضة

الإعلان عن المدرب الجديد لمنتخب بلجيكا

عمر سلامي
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الإعلان عن المدرب الجديد لمنتخب بلجيكا
ح.م
المدرب دومينيكو تيديسكو

أعلن الاتحاد البلجيكى لكرة القدم، عن تعيين دومينيكو تيديسكو مدربا للمنتخب خلفا للمدير الفني السابق روبرتو مارتينيز.

وكشف الاتحاد البلجيكى عبر موقعه الرسمي، عن تعيين تيديسكو الذي درب شالكه وسبارتاك موسكو ولايبزيغ، مدربا لمنتخب بلجيكا إلى ما بعد بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024.

وأكد الموقع الرسمي للإتحاد البلجيكي، أن مهمة تيديسكو الرئيسية مع المنتخب، تتمثل في قيادته لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024.

وعلق تيديسكو على تولى منصب مدرب منتخب بلجيكا، قائلا ” شرف كبير أن أكون المدير الفني الجديد، أتطلع للمهمة وأنا متحمس للغاية”.

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