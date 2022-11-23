الإعلان عن المدير الفني الجديد قريبا وبسكري في أحسن رواق

الفاف انتهت من دراسة السير الذاتية للمرشحين

علمت “الشروق”، من مصادر مقربة من الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن اسم المدير الفني الجديد سيعلن عنه قريبا بعد الانتهاء من دراسة الملفات والاستماع إلى المرشحين لاتخاذ القرار النهائي.

وضمت القائمة عدد كبير من المدربين السابقين والتقنيين أرسلوا سيرهم الذاتية إلى اللجنة المكلفة بدراسة الملفات.

قالت مصادر مقربة من الفاف أن اسم المدير الفني الجديد سيعلن عنه قريبا وقد يكون بنسبة كبيرة إما أجنبيا أو المدرب مصطفى بسكري الذي يتواجد في أحسن وراق ليكون خليفة عامر شفيق الذي أقيل من منصبه، شهر فيفري الماضي المنصرم.

وضمت قائمة المرشحين عددا كبيرا من التقنيين الجزائريين والأجانب الذين قدموا سيرهم الذاتية إلى الفاف، ليكون مدير فني وطني المنصب الشاغر منذ شهر فيفري المنصرم.

وضمت بعض الأسماء على غرار زكريا جبور، مصطفى بسكري، مزيان ايغيل، عبد العالي ايريدير، عز الدين ايت جودي وغيرهم من التقنيين الذين يريدون تولي منصب مدير فني وطني.

وقال أحد المرشحين لـ”الشروق”: “بكل تواضع، ملفي من أحسن الملفات، لكن لم يتم اختياري، وهذا من حق اللجنة لكن أتمنى أن يتم اختيار من هو مناسب خدمة لكرة القدم الجزائرية التي تعاني منذ سنوات خاصة وأن هذا المنصب شاغر منذ مدة”.

محدثنا أضاف أن الفاف لجأت إلى الفيفا التي اختارت أحد أعضائها وهو الذي درس الملفات، وبحسب بعض المصادر، فإن إطارا أجنبيا أو مصطفى بسكري في طريقهما للإشراف على هذا المنصب”.

وفي نفس السياق، استاء أحد التقنيين من الطريقة المعتمدة في اختيار المدير الفني الوطني خاصة وأن الجزائر تملك العديد من الكفاءات على غرار الشيخ سعدان، مزيان ايغيل، وعديد التقنيين الذين بإمكانهم تقديم الإضافة للكرة الجزائرية،و غالبا ما يفشل الطاقم الأجنبي في مهمته في هذا المنصب بسبب ما يحدث في الكرة الجزائرية في الآونة الأخيرة وفشل المنظومة الكروية منذ اعتماد الاحتراف في الجزائر سنة 2010.

محدثنا قال أن المدير الفني الجديد سيواجه العديد من المشاكل حتى قبل تعيينه خاصة في تكوين المدربين الذي يعرف تأخرا كبيرا في الآونة الأخيرة،رغم المجهودات التي كان يقوم بها المدير المؤقت توفيق قريشي.

احد اللاعبين الدوليين السابقين قال لـ”الشروق”: “أنا لاعب دولي وأملك أكثر من 60 مباراة مع المنتخب، وقمت بالعديد من التربصات إلا أني لم أتحصل بعد على إجازة (كاف أ)، التي تمكنني من العمل في دول أخرى… رغم أن دولا مجاورة تقوم دوريا بتربصات للاعبيها وتقنييها”. وأضاف: “أتمنى للمدير الفني الجديد أن يسرع في تكوين المدربين، لأن الكرة الجزائرية تعاني من نقص كبير في عدد المدربين المكونين وحاملي الشهادات”.