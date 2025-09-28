-- -- -- / -- -- --
الإعلان عن تدابير وإجراءات خاصة بمباراة شبيبة القبائل وغولد ستار الغاني

ملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو

أعلنت مصالح أمن ولاية تيزي وزو، عن إجراءات وتدابير، خاصة بمباراة شبيبة القبائل وضيفه غولد ستار الغاني.

ويستقبل “الكناري” النادي الغاني، أمسية الأحد، بداية من الساعة السابعة، بملعب حسين آيت أحمد، في إياب الدور التمهيدي الأول من رابطة أبطال إفريقيا.

وفي إطار الإجراءات الأمنية للمباراة، تم تسخير تشكيل شرطي بمحيط الملعب لتوجيه وتسهيل دخول الجماهير.

هذا، بالإضافة إلى وضع تشكيل أمني لتنظيم وتحويل حركة المرور لضمان الانسيابية عبر المحاور والطرقات المجاورة والمؤدية إلى الملعب.

وأضافت مصالح أمن تيزي وزو، بأنه على كل مناصر لا يحوز على تذكرة دخول، الامتناع عن التنقل إلى الملعب أو التواجد بمحيطه.

وحذرت من التذاكر المزورة والأشياء المحضورة، وأكدت مصالح أمن ولاية تيزي وزو، على أن كل مناصر تضبط بحوزته تذكرة دخول مزورة أو أشياء محظورة سيتم توقيفه وتقديمه أمام الجهات القضائية.

