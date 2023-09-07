الإعلان عن جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها التاسعة

أعلنت وزارة الاتصال في بيان لها، الخميس، عن تنظيم الطبعة التاسعة من جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف.

وذلك بمناسبة اليوم الوطني للصحافة الموافق لـ 22 أكتوبر من كل سنة، حيث حدد آخر أجل لاستلام ملفات الترشح يوم 10 أكتوبر المقبل.

وتتمحور مواضيع الطبعة التاسعة للجائزة حول أحد المواضيع التالية –حسب بيان الوزارة-:

” الجزائر الجديدة وإشكالية الأمن الغذائي والمائي”

” الجزائر الجديدة: تمكين الطاقات الشبابية والقدرات الإبداعية”

” الأمن الطاقوي وأبعاده الجيو سياسية”

وذكرت الوزارة في بيانها أنه يفتح باب الترشح للراغبين في المشاركة حسب الفئات التالية:

الإعلام المكتوب: المقال ، الروبورتاج ، التحقيق.

المقال ، الروبورتاج ، التحقيق. الإعلام التلفزي: الروبورتاج، التحقيق ، الشريط الوثائقي.

الروبورتاج، التحقيق ، الشريط الوثائقي. الإعلام الإذاعي: الروبورتاج، التحقيق.

الروبورتاج، التحقيق. الإعلام الإلكتروني: الأعمال التي تم نشرها عبر المواقع الالكترونية.

الأعمال التي تم نشرها عبر المواقع الالكترونية. الصورة: الصورة الفوتوغرافية، الرسم الصحافي أو الكاريكاتور.

كما نشرت وزارة الاتصال شروط المشاركة في جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف:

أن تكون الأعمال المرشحة للجائزة قد نشرت أو بثت خلال الفترة مابين 22 أكتوبر 2022 و10 أكتوبر 2023.

أن يكون المترشح من جنسية جزائرية.

أن يثبت ممارسة المهنة في وسيلة إعلامية لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

أن لا يكون عضوا في لجنة التحكيم.

يمكن المشاركة في الجائزة بشكل فردي أو جماعي.

لا يمكن للمترشح أن يشارك بأكثر من عمل واحد في إحدى الفئات المبينة أعلاه.

يمكن للمترشح في فئة الصورة أن يشارك بأكثر من عمل.

لايمكن للفائزين بجائزة الصحفي المحترف المشاركة في المسابقة بمختلف فئاتها إلا بعد مرور مدة ثلاث سنوات عن تتويجهم

ويتكون ملف الترشح من:

– 3 نسخ من الأعمال المشارك بها.

– نسخة من بطاقة الهوية.

– نسخة من البطاقة المهنية.

– شهادة عمل تثبت خبرة الثلاث سنوات المنصوص عليها.

و”ترسل ملفات المشاركة إلى رئيس لجنة التحكيم لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، عن طريق البريد العادي على العنوان التالي: وزارة الاتصال،صندوق بريد رقم 474 ،بئر مراد رايس ،الجزائر”.

“أو تودع بمقر وزارة الاتصال،المكتب رقم 701 الطابق السابع، كما يمكن إرسال الملفات عبر البريد الالكتروني على العنوان التالي:

Prixdupresident@ministerecommunication.gov.dz