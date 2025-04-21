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رياضة

الإعلان عن حكم نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وريال مدريد

عمر سلامي
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الإعلان عن حكم نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وريال مدريد

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن هوية طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة برشلونة وريال مدريد، في نهائي كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي.

وعيّنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، الحكم الدولي ريكاردو دي بورغوس، لإدارة اللقاء، على أن يكون في تقنية الـ VAR الحكم، بابلو غونزاليس فويرتيس.

وتجرى مباراة النهائي بين برشلونة وريال مدريد السبت المقبل على ملعب “لا كارتوخا” في مدينة إشبيلية.

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