الإعلان عن شروط جديدة لقبول الطلبة الجزائريين بفرنسا

حددت منظمة “كومبيس فرانس” المعنية باستقبال طلبات دراسة الجزائريين في فرنسا شروطا جديدا للالتحاق بالجامعات الفرنسية.

وأعلنت Campus France Algeria عن إجراءات جديدة للحصول على تأشيرة الدراسة في فرنسا.

وفيما يلي المعايير الجديدة التي حددتها الهيئة بالنسبة للموسم الدراسي 2022-2023:

1- أن لا يكون المترشح قد أعاد السنة أكثر من مرة خلال دراسته الجامعية.

2- أن يكون لدى المرشح مستوى B1 في اللغة الفرنسية كحد أدنى.

3- إذا كان الطالب المعني في السنة الأولى من الماستير، فيمكن له أن يتقدم للحصول على L3 و M1 وM2 على الأكثر.

4- بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في التقدم بطلب للحصول على DAP، مطلوب متوسط 12/20 كحد أدنى للبكالوريا، وكذلك للثلاث سنوات من التعليم الثانوي. وهذا بدون إعادة السنة.

وأشارت الهيئة ذاتها إلى أن 4 ديسمبر هو الموعد النهائي لايداع ملفات طلاب السنة الأولى الجامعي ومدرسة الهندسة المعمارية.

بينما حددت الهيئة ذاتها تاريخ 9 فبراير الموعد النهائي لإجراء المقابلات. بالإضافة إلى ذلك، سيكون أمام طلاب L1 و L والماجستير حتى 18 ديسمبر لإرسال طلباتهم.وبالنسبة للمقابلات المتعلقة بهم، ستجرى حتى 9 مارس.

وسجلت فرنسا خلال العام الدراسي الجديد زيادة قياسية في عدد الطلاب الأجانب بمعدل 8٪. من بينهم 31.032 طالبا جزائريا.