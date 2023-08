الإعلان عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا عن الموسم الماضي.

وضمت القائمة ثلاثة لاعبين، وهم نجمي مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند وكيفين دي بروين، وليونيل ميسي.

🥇 NOMINEES: UEFA Men’s Player of the Year 2022/23 ✨

🇧🇪 Kevin De Bruyne

🇳🇴 Erling Haaland

🇦🇷 Lionel Messi

All #UEFAawards winners will be announced at the #UCLdraw on 31 August.

— UEFA (@UEFA) August 17, 2023