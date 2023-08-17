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رياضة

الإعلان عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا

عمر سلامي
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الإعلان عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا
ح.م
المرشحون لجائزة أفضل لاعب في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا عن الموسم الماضي.

وضمت القائمة ثلاثة لاعبين، وهم نجمي مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند وكيفين دي بروين، وليونيل ميسي.

وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” يويفا “، أن الإعلان عن الفائز بالجائزة سيكون يوم 31 أوت الجاري.

كما أعلن “يويفا” عن المدربين المرشحين لجائزة أفضل مدرب، حيث ضمت القائمة ثلاثة مدربين وهم: بيب غوارديولا، لوتشانو سباليتي وفيليبو إنزاغي.

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