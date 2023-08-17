الإعلان عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا عن الموسم الماضي.

وضمت القائمة ثلاثة لاعبين، وهم نجمي مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند وكيفين دي بروين، وليونيل ميسي.

🥇 NOMINEES: UEFA Men’s Player of the Year 2022/23 ✨ 🇧🇪 Kevin De Bruyne

🇳🇴 Erling Haaland

🇦🇷 Lionel Messi All #UEFAawards winners will be announced at the #UCLdraw on 31 August. — UEFA (@UEFA) August 17, 2023

وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” يويفا “، أن الإعلان عن الفائز بالجائزة سيكون يوم 31 أوت الجاري.

كما أعلن “يويفا” عن المدربين المرشحين لجائزة أفضل مدرب، حيث ضمت القائمة ثلاثة مدربين وهم: بيب غوارديولا، لوتشانو سباليتي وفيليبو إنزاغي.