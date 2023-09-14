الإعلان عن قائمة المُتنافسين لِجائزة أحسن لاعب في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لِكرة القدم، الخميس، عن قائمة المُرشّحين لِنيل جائزة أحسن لاعب في العالم لِسنة 2023.

وضمّت قائمة المُتنافسين 12 لاعبا، كما تُبرزها اللائحة المُدرجة أدناه.

ويتنافس لاعبٌ إفريقيٌّ في المضمار، والأمر يتعلّق بِالنيجيري فيكتور أوسيمهان مهاجم نادي نابولي الإيطالي.

وحدّدت “الفيفا” تاريخ الـ 6 من أكتوبر المقبل عند منتصف اللّيل، آخر أجل للتصويت.

وتمنح هيئة الرئيس جياني أنفونتينو حقّ التصويت لِمُدربي المنتخبات الوطنية، ولاعبيهم الذين يحملون شارة القائد، ومُمثّل الإعلام عن كل بلد، وأيضا الجمهور بِواسطة الإقتراع الإلكتروني (بِالتسجيل في موقع الفيفا).

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي قد نال جائزة العام الماضي، وحلّ خلفه ثانيا الفرنسي كيليان مبابي، ثمّ مواطنه كريم بن زيمة ثالثا.