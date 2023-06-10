-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
أمطار رعدية غزيرة عبر 9 ولايات وموجة حر ببرج باجي مختار
رياضة

الإعلان عن موعد حفل الكرة الذهبية

عمر سلامي
  • 206
  • 0
الإعلان عن موعد حفل الكرة الذهبية
ح.م
الكرة الذهبية

أعلنت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، أن حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2023، سيقام في 30 أكتوبر المقبل في مسرح شاتليه في العاصمة باريس.

وسيتم الإعلان عن أسماء المرشحين الـ30 لجائزة الكرة الذهبية للرجال والمرشحات الـ20 لجائزة الكرة الذهبية للسيدات في السادس من سبتمبر المقبل.

وسيشهد حفل الكرة الذهبية الإعلان عن خليفة الفرنسي كريم بن زيمة لدى الرجال والإسبانية أليكسيا بوتياس لدى السيدات، بالإضافة إلى أسماء الفائزين بالجوائز الأخرى.

مقالات ذات صلة
لاعب دولي إنجليزي سابق شرّدته الخمر والملاهي

لاعب دولي إنجليزي سابق شرّدته الخمر والملاهي

بِالفيديو: دولي برازيلي يرتدي لباس “الخضر”!

بِالفيديو: دولي برازيلي يرتدي لباس “الخضر”!

100 مليون للأوغنديين من أجل الفوز على الجزائر

100 مليون للأوغنديين من أجل الفوز على الجزائر

دولي جزائري ينتقل إلى البطولة السعودية

دولي جزائري ينتقل إلى البطولة السعودية

بِالفيديو: إيطالي يقتفي أثر زميله البرازيلي ويرتدي قميص الجزائر!

بِالفيديو: إيطالي يقتفي أثر زميله البرازيلي ويرتدي قميص الجزائر!

“محيوص وبلعيد يملكان عروضا للاحتراف خارج الوطن”

“محيوص وبلعيد يملكان عروضا للاحتراف خارج الوطن”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد