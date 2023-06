الإعلان عن موعد حفل الكرة الذهبية

أعلنت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، أن حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2023، سيقام في 30 أكتوبر المقبل في مسرح شاتليه في العاصمة باريس.

وسيتم الإعلان عن أسماء المرشحين الـ30 لجائزة الكرة الذهبية للرجال والمرشحات الـ20 لجائزة الكرة الذهبية للسيدات في السادس من سبتمبر المقبل.

🌕✨ Save the date for a special night… 📍 Théâtre du Châtelet, Paris #ballondor pic.twitter.com/adJBxSohwx

وسيشهد حفل الكرة الذهبية الإعلان عن خليفة الفرنسي كريم بن زيمة لدى الرجال والإسبانية أليكسيا بوتياس لدى السيدات، بالإضافة إلى أسماء الفائزين بالجوائز الأخرى.

See you in september! 🌕👀

Men’s Ballon d’Or: 3⃣0⃣ nominees

Women’s Ballon d’Or: 2⃣0⃣ nominees

Yachine Trophy: 🔟 nominees

Kopa Trophy: 🔟 nominees#ballondor pic.twitter.com/HriFktA6Nv

— Ballon d’Or #ballondor (@francefootball) June 9, 2023