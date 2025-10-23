الإعلان عن موعد سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن موعد سحب قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 2025.

وتسحب قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية يوم 3 نوفمبر المقبل، في مدينة جوهانسبورغ بجنوب أفريقيا.

وكتب الكاف عبر حساباته الرسمية: “الحدث المنتظر يقترب! “، في إشارة إلى ترقب جماهير القارة لمعرفة مصير أنديتهم في الطريق نحو اللقبين القاريين.

ويمثل الجزائر كل من مولودية الجزائر وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا، وشباب بلوزداد واتحاد العاصمة في كأس الكاف.

وحسمت شبيبة القبائل بنسبة كبيرة تأهلها إلى دور المجموعات في لقاء ذهاب الدور التمهيدي الثاني، بعد فوزها على الاتحاد المنستيري، بثلاثية نظيفة، في انتظار مباراة الإياب بتيزي وزو، السبت المقبل.

وسيكون فريق مولودية الجزائر مطالبا بالفوز في لقاء الإياب بالجزائر، على نادي كولومب بعد تعادله في لقاء الذهاب بهدف لمثله.

وفي كأس “الكاف”، فرض شباب بلوزداد التعادل على حافيا كوناكري، وستلعب مباراة الإياب بملعب نيلسون مانديلا، هذا الجمعة، بداية من السادسة مساءً.

أما فريق اتحاد العاصمة فقد انهزم بهدف دون رد أمام أكاديمية ديالو الإيفواري، وسيكون “الاتحاد” مطالبا بالتدارك في لقاء الإياب المقرّر هذا السبت بملعب 5 جويلية الأولمبي.