الإعلان عن موعد وحقوق التسجيل في شهادتي “البيام” و”البكالوريا”

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن رزنامة التسجيلات لامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا دورة 2024، والتي ستنطلق يوم 21 نوفمبر وتمتد إلى غاية الخميس 21 ديسمبر 2023.

وأفادت الوزارة في تعليمة موجهة لمديري التربية ومديري الثانويات والمتوسطات أن انطلاق عمليات التسجيلات ودفع الحقوق سيكون بداية من 21 نوفمبر الجاري وتستمر 31 يوما.

وأكدت الوزارة أن النظام المعلوماتي الخاص بها سيقوم بتسجيل التلاميذ المتمدرسين آليا مباشرة بعد دفع حقوق التسجيل فيما يتعين على المترشحين الأحرار التسجيل بمفردهم عبر الرابط المخصص لذلك.

ويتم دفع حقوق التسجيل عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني دون سواها باستعمال البطاقة النقدية الذهبية لبريد الجزائر، وباستخدام حساب المترشح (اسم المستخدم كلمة المرور). عن طريق الرابط https://epay.education.gov.dz

أما بالنسبة للمترشحين الأحرار: عبر موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات التاليين: https://bem.onec.dz أو https://bac.onec.dz حسب الحالة.

وتحدد حقوق التسجيل كما يلي:

1- بالنسبة للمترشحين المتمدرسين:

-امتحان شهادة التعليم المتوسط 1000 دج.

-امتحان شهادة البكالوريا 1500 دج.

2- بالنسبة للمترشحين الأحرار:

-امتحان شهادة التعليم المتوسط 2000 دج.

-امتحان شهادة البكالوريا لغير الحاصلين على شهادة البكالوريا 3000 دج

-للحاصلين على شهادة البكالوريا في دورات سابقة : 5000 دج