الإعلان عن نتائج الاختبارات الكتابية لمسابقة توظيف الطلبة القضاة

أعلنت وزارة العدل، الثلاثاء، عن نتائج الاختبارات الكتابية للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2022.

ونشرت الوزارة في بيان لها، عبر صفحتها على فايسبوك، القائمة الاسمية للفائزين في الاختبارات الكتابية للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2022.

وأوضح ذات المصدر أن هذه النتائج بناءا على مداولة لجنة اختبارات بتاريخ 29 نوفمبر 2022، أين تقرر اعتماد معدل 9.50 فما فوق من 20، كمعدل لنجاح المترشح.

وأوضحت الوزارة انه سيتم الإعلان لاحقا عن تاريخ وتوقيت الاختبارات الشفوية في الموقع الإلكتروني للمدرسة ووزارة العدل.