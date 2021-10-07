الإعلان عن 6 منح جديدة لفائدة الأساتذة المتعاقدين

أقرت وزارة التربية استفادة الأساتذة المتعاقدين من 6 منح وعلاوات وتعويضات، وفقا لمرسوم وزاري وقعه الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، صدر في الجريدة الرسمية.

وحدد القرار الوزاري المشترك والمؤرخ في 2021/09/09 العلاوة والتعويضات الممنوحة للأساتذة المتعاقدين العاملين في المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية، حيث سيكون من حق هؤلاء الإستفادة من: