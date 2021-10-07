الإعلان عن 6 منح جديدة لفائدة الأساتذة المتعاقدين
أقرت وزارة التربية استفادة الأساتذة المتعاقدين من 6 منح وعلاوات وتعويضات، وفقا لمرسوم وزاري وقعه الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، صدر في الجريدة الرسمية.
وحدد القرار الوزاري المشترك والمؤرخ في 2021/09/09 العلاوة والتعويضات الممنوحة للأساتذة المتعاقدين العاملين في المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية، حيث سيكون من حق هؤلاء الإستفادة من:
- 1- علاوة تحسين الأداء التربوي
- 2- تعويض التأهيل
- 3- تعويض التوثيق التربوي
- 4- تعويض الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية
- 5- منحة جزافية تعويضية
- 6- التعويضات المرتبطة بالمنطقة الجغرافيـة الــتي يمارسون فيها مهامهم، طبقا للتنظيم المعمول به