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الإعلان عن 6 منح جديدة لفائدة الأساتذة المتعاقدين

الشروق أونلاين
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الإعلان عن 6 منح جديدة لفائدة الأساتذة المتعاقدين

أقرت وزارة التربية استفادة الأساتذة المتعاقدين من 6 منح وعلاوات وتعويضات، وفقا لمرسوم وزاري وقعه الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، صدر في الجريدة الرسمية.

وحدد القرار الوزاري المشترك والمؤرخ في 2021/09/09 العلاوة والتعويضات الممنوحة للأساتذة المتعاقدين العاملين في المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية، حيث سيكون من حق هؤلاء الإستفادة من:

  • 1- علاوة تحسين الأداء التربوي
  • 2- تعويض التأهيل
  • 3- تعويض التوثيق التربوي
  • 4- تعويض الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية
  • 5- منحة جزافية تعويضية
  • 6- التعويضات المرتبطة  بالمنطقة الجغرافيـة الــتي يمارسون فيها مهامهم، طبقا للتنظيم المعمول به

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