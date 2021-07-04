الإفتاء المصرية تجيز للمرأة وضع العطر خارج المنزل بهذا الشرط!
أجازت دار الإفتاء المصرية، مؤخرا، للمرأة وضع العطر خارج المنزل شريطة أن لا يكون مقصودها استمالة الرجال، وإثارة غرائزهم.
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال وردهم خلال بث مباشر، جاء فيه: “ما حكم وضع البرفان للمرأة خارج المنزل؟”، بالقول: “إذا كان خفيف ولا تقصد به المرأة إثارة الغرائز أو استمالة قلوب الرجال فلا حرج فيه”.
وأضاف: “ربما يعلق أحدهم الآن ويقول ما هذا الذي تقوله يا شيخ اتقي الله ألم تقرأ الحديث الشريف أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية”.
إذا استعطرتِ المرأةُ فمرَّت على القومِ لِيجِدوا ريحَها فهي زانيةٌ
الراوي : أبو موسى الأشعري عبدالله بن قيس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم: 323 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | انظر شرح الحديث رقم 61953
التخريج : أخرجه أحمد (19726)
— الماس (@z_lmd) October 7, 2019
وأردف: “هذا الحديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم “ليجدوا”، والحديث يقصد هنا أن العلة من وضع العطور هو استمالة قلوب الرجال وأن يتأملها الرجال وتدعوهم إلى نفسها من طرف خفي، فهي زانية لأنها تفعل شيء من مقدمات الزنا.. وهذا هو الممنوع”.
وأكد أن “شرّاح الحديث ذكروا أن اللام فى الحديث للتعليل، وليست للعاقبة”.
بمناسبة الحوار دة الإفتاء طلعت قالت إنه لو خفيف بغرض نظافة شخصية فهو عادي، المقصود هنا في الحديث اللي بغرض إستمالة الرجال.
فيعني ممكن قبل ما تطلعوا تهبوا في الناس أحكام و كراهية تقروا شوية و تعرفوا ما ورائيات الكلام؟
لينك الفتوي:https://t.co/XcsbC66oeJ https://t.co/owN14vX3Eu
— دعسوقة 🦋 (@YasmeenYassen03) July 2, 2021
وبحسب ما أفادت صحيفة اليوم السابع فإن الدكتور شوقي علاّم مفتي الجمهورية، كان قد صرح بأن التعطر للرجال والنساء يدخل في حيز النظافة ومظهر الإنسان، مؤكدا أنه لابد أن يعيش الإنسان نظيفا، وهذه مطلوبات شرعية.
وأشار في لقاء تلفزيوني سابق: “لابد أن يتفق الشكل الجميل مع الجوهر والقلب الطيب، والتعطر للمرأة يعني الظهور بسلوك حضاري، وأن استخدام العطور بالنسبة للمرأة لابد وأن يكون غير ملفت، حيث إنه لابد أن يكون هناك اعتدال في استعمال العطور”.