الإفتاء المصرية تجيز للمرأة وضع العطر خارج المنزل بهذا الشرط!

ردا على سؤال وردهم خلال بث مباشر

أجازت دار الإفتاء المصرية، مؤخرا، للمرأة وضع العطر خارج المنزل شريطة أن لا يكون مقصودها استمالة الرجال، وإثارة غرائزهم.

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال وردهم خلال بث مباشر، جاء فيه: “ما حكم وضع البرفان للمرأة خارج المنزل؟”، بالقول: “إذا كان خفيف ولا تقصد به المرأة إثارة الغرائز أو استمالة قلوب الرجال فلا حرج فيه”.

وأضاف: “ربما يعلق أحدهم الآن ويقول ما هذا الذي تقوله يا شيخ اتقي الله ألم تقرأ الحديث الشريف أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية”.

وأردف: “هذا الحديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم “ليجدوا”، والحديث يقصد هنا أن العلة من وضع العطور هو استمالة قلوب الرجال وأن يتأملها الرجال وتدعوهم إلى نفسها من طرف خفي، فهي زانية لأنها تفعل شيء من مقدمات الزنا.. وهذا هو الممنوع”.

وأكد أن “شرّاح الحديث ذكروا أن اللام فى الحديث للتعليل، وليست للعاقبة”.

وبحسب ما أفادت صحيفة اليوم السابع فإن الدكتور شوقي علاّم مفتي الجمهورية، كان قد صرح بأن التعطر للرجال والنساء يدخل في حيز النظافة ومظهر الإنسان، مؤكدا أنه لابد أن يعيش الإنسان نظيفا، وهذه مطلوبات شرعية.

وأشار في لقاء تلفزيوني سابق: “لابد أن يتفق الشكل الجميل مع الجوهر والقلب الطيب، والتعطر للمرأة يعني الظهور بسلوك حضاري، وأن استخدام العطور بالنسبة للمرأة لابد وأن يكون غير ملفت، حيث إنه لابد أن يكون هناك اعتدال في استعمال العطور”.