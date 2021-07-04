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جواهر
ردا على سؤال وردهم خلال بث مباشر

الإفتاء المصرية تجيز للمرأة وضع العطر خارج المنزل بهذا الشرط!

نادية شريف
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الإفتاء المصرية تجيز للمرأة وضع العطر خارج المنزل بهذا الشرط!

أجازت دار الإفتاء المصرية، مؤخرا، للمرأة وضع العطر خارج المنزل شريطة أن لا يكون مقصودها استمالة الرجال، وإثارة غرائزهم.

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال وردهم خلال بث مباشر، جاء فيه: “ما حكم وضع البرفان للمرأة خارج المنزل؟”، بالقول: “إذا كان خفيف ولا تقصد به المرأة إثارة الغرائز أو استمالة قلوب الرجال فلا حرج فيه”.

وأضاف: “ربما يعلق أحدهم الآن ويقول ما هذا الذي تقوله يا شيخ اتقي الله ألم تقرأ الحديث الشريف أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية”.

وأردف: “هذا الحديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم “ليجدوا”، والحديث يقصد هنا أن العلة من وضع العطور هو استمالة قلوب الرجال وأن يتأملها الرجال وتدعوهم إلى نفسها من طرف خفي، فهي زانية لأنها تفعل شيء من مقدمات الزنا.. وهذا هو الممنوع”.

وأكد أن “شرّاح الحديث ذكروا أن اللام فى الحديث للتعليل، وليست للعاقبة”.

وبحسب ما أفادت صحيفة اليوم السابع فإن الدكتور شوقي علاّم مفتي الجمهورية، كان قد صرح بأن التعطر للرجال والنساء يدخل في حيز النظافة ومظهر الإنسان، مؤكدا أنه لابد أن يعيش الإنسان نظيفا، وهذه مطلوبات شرعية.

وأشار في لقاء تلفزيوني سابق: “لابد أن يتفق الشكل الجميل مع الجوهر والقلب الطيب، والتعطر للمرأة يعني الظهور بسلوك حضاري، وأن استخدام العطور بالنسبة للمرأة لابد وأن يكون غير ملفت، حيث إنه لابد أن يكون هناك اعتدال في استعمال العطور”.

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التعليقات
7
  • avancer lalour

    اذا كان وضع البارفان بشروط . فماذا عن فتاوي العجائب والغرائب : فتوى الأزهرية سعاد صالح التي أجازت معاشرة البهائم وفتوى الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه في جامعة الأزهر الذي قال : أن إمعاشرة الزوج لزوجته المتوفاة حلال، ولا يعد "زنا"، ولا يقام عليه الحد أو أي عقوبة، لأنها شرعاً أمر غير محرم ... وغيرها من عجائب فتاوي وخزعبلات القرن 21 .

    3
  • CDVH

    هذه الفتوى مخالفة للحديث الواضح و لم يسبق للسلف إن أفتوا بهذا. قال الشافعي رحمه الله: "إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط"

    1
  • كلمة حق،

    كل شيء متعلق بالمرأة المسلمة إلا أثاره. تكلموا في الحجاب تكلموا في النقاب تكلموا في عمل المرأة. الم ياني للمسلمين أن تفيق بأنهم لا يريدون الخير للمرأة المسلمة.

    1
  • طابوري

    وكأن المصريات ينتظرن اذن من دار الافتاء المصرية لوضع العطر داخل البيت أو خارجة . عجيب .

    3
  • خليفة

    للاسف كثرت الفتن في هذا الزمان،من فتنة المال ،و فتنة المراة و فتنة السياسة..الخ انها فتن الدنيا ،نسال الله ان يجنبنا الفتن ما ظهر منها و ما بطن،و الماسك على دينه اليوم كالماسك على حفنة من الجمر كما جاء في معنى الحديث .نسال الله ان يردنا اليه ردا جميلا و ان لا يواخذنا بما فعل السفهاء منا.

    2
  • ابونواس

    دار الافتاء....ما الفائدة المرجوة من هذه الدار...وهل مازال من يجهل دينه والحلال والحرام..ونحن في الألفية الثالثة.......الكثير من الغربيين الذين أسلموا يحفظون الكتاب المقدس القرآن الكريم عن ظهر قلب..وبأحكامه..وتوجيهاته..وحلاله وحرامه....ونحن المسلمين نعجز عن حفظ جزء من القرآن الكريم..والتفريق بين الحلال والحرام......دارالافتاء مكانها دار العجزة...

    2
  • أمين

    هذا ما يسمى فتوى حسب المقاس، أو تمييع الدين لمواكبة الأهواء، وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ( إنَّ اللهَ لا يقبضُ العلمَ انتزاعًا ينتزعُهُ منَ النَّاسِ ، ولَكن يقبضُ العلمَ بقبضِ العُلماءِ ، حتَّى إذا لم يترُك عالمًا اتَّخذَ النَّاسُ رؤوسًا جُهَّالًا ، فسُئلوا فأفتوا بغيرِ عِلمٍ فضلُّوا وأضلُّوا ) (صحيح الترمذي)

    2

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