-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
وزير التربية: إلغاء امتحان “السانكيام” ابتداءً من السنة الدراسية 2022/2021
منوعات

الإفتاء المصرية: تزوير شهادة لقاح كورونا من الكبائر وتأتي بعد عقوق الوالدين

نادية شريف
  • 446
  • 0
الإفتاء المصرية: تزوير شهادة لقاح كورونا من الكبائر وتأتي بعد عقوق الوالدين

قال الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تزوير شهادة لقاح كورونا يندرج تحت شهادة الزور، التي عدها الرسول من الكبائر، وفي مرتبة بعد عقوق الوالدين.

وأكد عمران خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج “صالة التحرير” أنّ “تزوير شهادة لقاحات كورونا يضر الآخرين، في ظل احتمالية نقل الفيروس لهم، وبالتالي فالتزوير في هذه الحالة إثم كبير”.

وشدّد على أن “كل من ساعد على تزوير الشهادة سواء كان طبيبا أو موظفا، يعتبر مشاركا في هذا الإثم”.

وكانت دار الإفتاء، قالت في وقت سابق: “إن تزوير الشهادات المُثْبِتة لَتلقِّي لقاح «فيروس كورونا» مُحرَّمٌ شرعًا؛ لما اشتمل عليها من كَذِبٍ ومفاسد عِدَّة، ويقع به الإثم على صاحبها، وعلى مَن زوَّرها له”.

وأوضحت في أحدث فتاواها- أن الإثم على صاحب الشهادة المزورة، لأنه وقع في كذب وإخبار بغير الحقيقة، وقد أمر الله تعالى عباده بتحرِّي الصدق.

واستدلت بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119]، والأمر بالكون مع أهل الصدق يقتضي أن يلازم الإنسان الصدق في الأقوال والأعمال.

مقالات ذات صلة
مصريون يقللون من شأن الخضر قبل فاصلة المونديال

مصريون يقللون من شأن الخضر قبل فاصلة المونديال

هذا ما قاله قرداحي بشأن حصوله على مبلغ ضخم من السعودية!

هذا ما قاله قرداحي بشأن حصوله على مبلغ ضخم من السعودية!

“أسترازينيكا” تنتج أول دواء في إفريقيا لعلاج الكوليسترول

“أسترازينيكا” تنتج أول دواء في إفريقيا لعلاج الكوليسترول

زهير رمضان.. رحيل أحد أشهر ممثلي مسلسل باب الحارة السوري

زهير رمضان.. رحيل أحد أشهر ممثلي مسلسل باب الحارة السوري

العرض الترويجي لفيلم “سبايدر مان” الجديد يتصدر الترند عبر عدة دول

العرض الترويجي لفيلم “سبايدر مان” الجديد يتصدر الترند عبر عدة دول

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد