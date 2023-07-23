الإفراج الفوري لـ 20 محبوسا ناجحا في البكالوريا

بموجب العفو الرئاسي بمناسبة عيد الاستقلال

سيستفيد 20 محبوسا ناجحا في امتحان البكالوريا من الإفراج الفوري بداية من الأحد، بموجب أحكام العفو الرئاسي بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب.

وحسب ما أفاد به بيان للرئاسة، فقد استفاد هؤلاء المحبوسون الناجحون من تخفيض كلّي للعقوبة. في حين سيستفيد 35 محبوسا آخر من تخفيض جزئي للعقوبة المتبقية.

كما تمّ الإفراج عن 70 محبوسا ناجحا لاستفادتهم من العفو الرئاسي في إطار القانون العام. يضيف ذات البيان، الذي يأتي تكملة لقرار رئيس الجمهورية بتوقيع مرسومين رئاسيين:

يتعلق الأول بإجراءات العفو في جرائم القانون العام،

والثاني بالنزلاء الناجحين في شهادة البكالوريا.

وأصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم 4 جويلية، عفوا رئاسيا لفائدة 8537 محبوسا، بمناسبة الذكرى الـ 61 لعيدي الاستقلال و الشباب.

ووصل العدد الإجمالي للمستفيدين من إجراءات العفو الرئاسي، خلال السنوات الـ3 الأخيرة إلى 145739 مستفيدا، حسب ما أشار إليه بيان للرئاسة.

ويستثنى من العفو الرئاسي الأشخاص المحكوم عليهم لارتكابهم:

جرائم الإرهاب والتقتيل والقتل،

الهروب،

التجسس،

المؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن،

تزوير المحررات الرسمية والعمومية، وجرائم الانتحال،

الضرب والجرح العمدي المُفضي إلى عاهة،

الاعتداء على الأصول أو القُصّر،

الفعل المخلّ بالحياء والاغتصاب،

الاختطاف،

الاتجار بالبشر أو بالأعضاء،

عصابات الأحياء،

وضع النار عمدا في الأموال،

الاعتداء على موظفي ومؤسسات الدولة وموظفي الصحة،

المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني، أو الهيئات أو المؤسسات الخاضعة للقانون العام،

تهريب المهاجرين،

جرائم المخدرات بكل أصنافها،

جرائم التهريب والفساد،

وجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال،

جنح وجنايات تكوين جمعية أشرار، والسرقات والسرقات الموصوفة المقترنة بالعنف والتهديد والمسبوقين قضائيا، المحكوم عليهم نهائيا في باقي جنح السرقات،

تزوير النقود،

جرائم التمييز وخطاب الكراهية،

جرائم الغش والتدليس والاحتكار والمضاربة غير المشروعة في السلع،

ومرتكبي الجرائم المعاقب عليها في قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.

البيان الكامل: