الإفراج عن أسيرة فلسطينية حامل في شهرها التاسع

قالت هيئة فلسطينية، الخميس، إن محكمة عسكرية إسرائيلية قررت الإفراج عن معتقلة فلسطينية حامل في شهرها التاسع احتجزت منذ نحو خمسة أشهر.

وأضافت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن محكمة عوفر العسكرية قررت الإفراج عن أنهار الديك بكفالة مالية مدفوعة قيمتها 40 ألف شيقل (نحو 12488 دولارا) مع وضعها رهن الإقامه الجبرية في منزل عائلتها في بلدة كفر نعمة.

وتابعت الهيئة في بيان “أن محكمة عوفر عقدت يوم أمس الأربعاء جلسة للنظر في طلب إخلاء السبيل المقدم من قبل محام الهيئة للإفراج عن الأسيرة الديك”.

وأضافت “أرجأ قاضي المحكمة القرار النهائي ليوم الأحد القادم، وبجهود قانونيه من قبل وكيل الدفاع تمكن من انتزاع قرار بإخلاء سبيلها، حيث سيتم الإفراج عنها اليوم الخميس من سجن الدامون”.

ولم يصدر تعقيب من السلطات الإسرائيلية حول قرار الإفراج عن أنهار التي اعتقلت بتهمة محاولة طعن جنود إسرائيليين عند نقطة عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية.

وذكرت الهيئة في بيانها أن “الأسيرة أنهار الديك (26 عامًا) من قرية كفر نعمة غرب رام الله، اعتقلت في الثامن من مارس الماضي وكانت حاملا في شهرها الثالث وقبعت في ظروف قاسية دون مراعاة حالتها الصحية”.

وأضافت الهيئة أن أنهار “ستكون الحالة التاسعة التي تضع مولودها في سجون الاحتلال إن لم يُفرج عنها سريعًا وقد تداهمها آلام المخاض في أي لحظة”.

وتصدر من أيام وسم (هاشتاغ) “أنقذوا أنهار الديك” منصات التواصل الاجتماعي في ربوع الأراضي الفلسطينية تزامنا مع اقتراب موعد ولادتها داخل السجون الإسرائيلية، حيث دخلت شهرها التاسع وسط صمت عربي ودولي.

المصدر: وكالات