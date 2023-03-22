الإفراج عن توقيت العمل والدراسة خلال رمضان

حصة بـ 45 دقيقة بالمتوسط والثانوي

أفرجت، وزارة التربية الوطنية، عن توقيت العمل والدراسة في المؤسسات التربوية خلال شهر رمضان، إذ تقرر تأخير الدخول في الفترة الصباحية وتقديم الخروج مساء بكافة ولايات الوطن، باحترام خصوصية الولايات.

كما تم تقليص مدة الحصة الدراسية من 60 إلى 45 دقيقة، على أن يتم برمجة ثماني حصص دراسية موزعة على فترتين صباحية وأخرى مسائية بالمتوسط والثانوي.

وأعلنت وزارة التربية، في بيان لها الأربعاء، بأنه بناء على البرقية الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري رقم 02 المؤرخة في 21 مارس 2023، تقرر التعديل في توقيت الدراسة تماشيا والشهر الفضيل.

وحسبها، سكون الدخول في الفترة الصباحية بولايات الجنوب، على الساعة السابعة صباحا والخروج سيكون في حدود الساعة الثانية زوالا، ويتعلق الأمر بولايات: أدرار، الأغواط، بسكرة، بشار، تمنراست، ورقلة، إليزي، تندوف، الوادي، غرداية، تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، إن صالح، إن قزام، توقرت، جانت، المغير والمنيعة.

وتقرر تأخير الدخول في الفترة الصباحية، بباقي ولايات الوطن، إلى الثامنة والنصف صباحا عوض الثامنة، على أن يتم تقديم الخروج مساء إلى الثالثة والنصف.

وأضافت الوزارة الوصية، بأن فترة الدراسة اليومية خلال الـ 15 يوم الأخيرة من شهر رمضان الفضيل، ستحدد حسب كل مرحلة تعليمية، وفق الترتيبات الآتية: فالنسبة للمدارس الابتدائية التي تعمل بنظام الدوام الواحد، مطالبة بالتخفيض من الفترة الدراسية الصباحية والمسائية بنصف ساعة “30 دقيقة”.

كما يستفيد التلاميذ من هاتين الفترتين براحة مدتها ساعة وخمس دقائق، في حين تقلص مدة الدراسة في الفترة الصباحية بالنسبة للمدارس الابتدائية التي تعمل بنظام الدوامين، والتي مدتها ساعتين و خمس عشرة دقيقة، إلى ساعة و45 دقيقة، وتقلص الفترة المسائية التي مدتها ساعتين و 15 دقيقة، إلى ساعة و30 دقيقة.

وبالنسبة لتنظيم الدراسة بمرحلتي التعليم المتوسط والتعليم الثانوي العام والتكنولوجي، فقد تقرر تقليص الحصة الدراسية ذات الساعة الواحدة بـ 15 دقيقة، على أن ينظم اليوم الدراسي في فترتين، تشتمل كل فترة على أربع حصص، وتفصل بين الحصص التعليمية الصباحية والمسائية راحة مدتها ساعة واحدة.