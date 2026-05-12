الإفراج عن علاوة “كوفيد-19” لفائدة مستخدمي الصحة

رصد 2400 مليار سنتيم لتغطية الشطر 12 والصرف قبل عيد الأضحى:

أمرت وزارة الصحة بالشروع في صرف الشطر الثاني عشر من العلاوة الاستثنائية لـ”كوفيد-19″، استنادا إلى تعليمات وزير الصحة لضمان تقاضي العمال لمنحتهم قبل حلول عيد الأضحى المبارك لعام 2026.

وفي هذا الصدد، أصدرت مديرية المالية والوسائل لدى وزارة الصحة، المراسلة رقم 440 المؤرخة في 11 ماي 2026، موجهة إلى كل من مديري الصحة والسكان للولايات، المديرين العامين للمراكز الاستشفائية الجامعية، ومديري المؤسسات العمومية للصحة والمستشفيات المختلطة، اطلعت “الشروق” على نسخة منها.

وتستند هذه العملية قانونيا إلى المقرر المشترك رقم 2866 الصادر عن المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية بتاريخ 11 ماي 2026، والذي تم بموجبه رصد غلاف مالي إجمالي قدره 2459.6 مليار سنتيم، والذي يغطي رخص الالتزام واعتمادات الدفع، تم اقتطاعه عبر تسبيق تكميلي للثلاثي الثاني من سنة 2026، وهو موجه لتغطية الفترة الممتدة من 16 نوفمبر 2022 إلى غاية 15 فيفري 2023.

وبموجب المادة الرابعة والخامسة من المقرر، فإن هذه الاعتمادات الإضافية تكتسي طابعا استعجاليا، حيث رخصت الوزارة بتنفيذها من دون انتظار المصادقة المسبقة من طرف هيئات المداولة، مجالس الإدارة، على أن تتم تسويتها لاحقا، كما ألزمت الوزارة المصالح المعنية بإعداد القوائم الاسمية للمستفيدين بصفة مستعجلة وإدراج الأثر المالي عبر الأرضية الرقمية المخصصة لذلك.

ولتسريع الإجراءات الميدانية، دعت الوزارة المؤسسات المعنية بتعيين أعوان مؤهلين للتنقل إلى المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة بوزارة الصحة لاستلام مقررات تبليغ الإعانة ابتداء من يوم الثلاثاء 12 ماي 2026.

وشددت المراسلة على الأهمية البالغة التي توليها الإدارة لتنفيذ هذا المحتوى، مع تكليف الآمرين بالصرف والمراقبين الميزانياتيين والمحاسبين العموميين لدى وزارة الصحة وأمين الخزينة المركزي بالسهر على التطبيق الصارم لهذا المقرر، وضمان وصول المستحقات إلى أصحابها في الآجال المحددة، تزامنا مع نشر المقرر في النشرة الرسمية لوزارة المالية.