الإفراج عن قائمة بـ24 دواء من المؤثرات العقلية

بعد صدور القرار الوزاري المشترك في الجريدة الرسمية

أفرجت وزارة الصناعة الصيدلانية عن قائمة الأدوية الجديدة التي تدخل ضمن المؤثرات العقلية وعددها 24 دواء والتي يشكل استعمالها المفرط خطرا على الصحة العمومية.

ورسمت الجريدة الرسمية في عددها رقم 61 الصادر بتاريخ 11 أوت 2021 القائمة الجديدة للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا والتي ثبت خطر الإفراط في استعمالها وإدمانها وسوء استعمالها، والتي تصمنها القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 أوت 2021 والذي يحدد قائمة المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وتضم القائمة 24 دواء، منها أقراص، وحقن ومحلول للشرب، على غرار دواء “بوبريتورفين” وهو محلول حقنة، و”ترامادول” بأشكاله الأربعة (أقراص، حقن، حبوب مغلفة، محلول حقنة) و”كاونازيبام” و”بريغابلين” بأصنافه الستة، و”تريهكسفنيديل” الموجود بثلاث أصناف، و”ميدازولام” و”زوليبدام” و”كلوريوايبات ديبويتاسيك” على شكل حقن، و”براستيامول، ترامادول كلوريهيدرات”.

وأشارت المادة 2 من ذات القرار إلى أن أحكامه تطبق على كل الاختصاصات الصيدلانية المسجلة والمطابقة للتسميات الدولية المشتركة والأشكال والمقادير الواردة في قائمة المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا التي ثبت خطر الإفراط في استعمالها وإدمانها وسوء استعمالها، على أن تعدل القائمة كلما اقتضت الضرورة ذلك.