الإفراج عن ناشطتين مدافعتين عن حقوق المرأة في السعودية
أفرجت السلطات السعودية، الأحد، عن ناشطتين مدافعتين عن حقوق المرأة، بعد سنوات من قمع نضالهن السلمي الرامي للحصول على مزيد من الحريات.
وبحسب ما أفادت جماعات حقوقية فقد تأكد الإفراج عن الناشطة السعودية “سمر بدوي” التي اعتقلت منذ 3 سنوات، إلى جانب “نسيمة السادة”.
منظمات حقوقية تقول انه تم الافراج عن الناشطتين النسويتين السعوديتين سمر بدوي ونسيمة السادة.https://t.co/3gTBCOxoW1
— The Associated Press بالعربي (@AP_Arabic) June 27, 2021
وتداول ناشطون عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي خبر إطلاق بدوي والسادة، بكثير من الفرح وتساءلوا إن كانت هذه الخطوة بداية للإفراج عن سجناء الرأي في السعودية.
مبارك لـ #سمر_بدوي و #نسيمة_السادة انتزاعهن الحرية، والعقبى لبقية الناشطات المعتقلات. pic.twitter.com/wen94unqBq
— معتقلي الرأي (@m3takl) June 27, 2021
وقال موسى، نجل نسيمة، في تغريدة له عبر حسابه على تويتر: “تم بحمد الله الإفراج عن نسيمة السادة”.
تم بحمدالله الإفراج عن نسيمة السادة.
— موسى (@BinNassema) June 26, 2021
وأكدت منظمة القسط، وهي جماعة سعودية لحقوق الإنسان، مقرها لندن، في تغريدة الإفراج عن الناشطتين.
عاجل:
الإفراج عن الناشطتين الحقوقيتين البارزتين #سمر_بدوي و #نسيمة_السادة بعد انتهاء الحكم ضدهن. pic.twitter.com/okBGOCrHrJ
— القسط لحقوق الإنسان (@ALQST_ORG) June 27, 2021
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش” آدم كوغل على تويتر: إنّ الناشطتين “لم يكن من المفترض أن يتم سجنهما من الأساس وتستحقان العدالة والتعويض عن اعتقالهما التعسفي”.
The reported release of wonderful Saudi human rights advocates @samarbadawi15 and @nasema33 is the best news I’ve heard in a while, but they should never have been jailed in the first place and deserve justice/compensation for their arbitrary detention. pic.twitter.com/XBKmexfjyv
— Adam Coogle (@cooglea) June 27, 2021
وكانت سمر من بين أولى النساء اللواتي وقعن عريضة تطالب الحكومة بالسماح للمرأة بالقيادة، والتصويت والترشح في الانتخابات المحلية.
ووضعت السلطات السعودية اسمها على قوائم الممنوعين من السفر منذ عام 2014.
وتعرضت سمر للاعتقال عدة مرات خلال السنوات الماضية، علما أن طليقها ووالد ابنتها، المحامي وليد أبو الخير، معتقل هو الآخر منذ سنوات.
وتسببت دعوة السفارة الكندية في السعودية في أوت 2018، للإفراج عن بدوي، بأزمة دبلوماسية كبيرة بين البلدين، نتج عنها طرد السفير الكندي واستدعاء سفير الرياض من أوتاوا.
بعد حبس نحو 3 سنوات..
السلطات السعودية تقرر إخلاء سبيل المعتقلتين #سمر_بدوي و #نسيمة_السادة، بعد اعتقال تعسفي لسنوات على خلفية نشاطهما الحقوقي pic.twitter.com/kaQ2YmLul4
— شبكة رصد (@RassdNewsN) June 27, 2021