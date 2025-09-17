الإقامات الجامعية بالمدية جاهزة لاستقبال أزيد من 10 آلاف طالب

تم تسجيل 3179 طالبا جديدا مقيما العام الجاري

باتت الإقامات الجامعية بالمدية الخمس بالإضافة إلى ملحة زرواق بالمدية في تمام الجاهزية لاستقبال الطلبة الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن خضعت لإعادة تأهيل وترميمات في غضون العطلة الصيفية بما يضمن راحة أكبر للطلبة في غرف إقاماتهم.

كما خضعت إقامة حسان بن مولود بالكوالة ذكور التي كانت مغلقة بقرار وزراي إلى عمليات ترميم وإعادة تأهيل واسعة، وذلك من خلال مباشرة مشاريع أشغال كبرى مست طرقات الحيّ الجامعي ومبانيه وجداره الخارجي وكذا طلي الغرف وتركيب النوافذ وزجاجها وكذا الأبواب تحسبا لأيّ قرار يقضي بفتحها أو إمكانية الحاجة إليها.

وكشف مدير الخدمات الجامعية بالمدية عمر العيشي لـ”الشروق” عن وجود أريحية حاليا في الإقامات الخمس والملحة، مع قرب تمام استلام إقامة حسان بن مولود ما يعكس مدى جاهزية المرافق الخدماتية لاسيما الأحياء والإقامات الجامعية بولاية المدية. وعن حيثيات التحضير والتسجيلات لدخول الطلبة الأسبوع المقبل ومدى تقدم عمليات إسكان الطلبة، قال العيشي بأنّ كلّ شيء جاهز لاستقبال الطلبة في أحسن الظروف بما يضمن لهم تحصيلا علميا جيّدا.

فالإيواء والإطعام يقول المسؤول، جاهز والمرافق الرياضية في الإقامات ستكون تحت تصرف الطلبة من أول يوم وكذا نوادي هذه الأخيرة، وعن عمليات تسجيل الطلبة فقد كشف عمر العيشي مدير الخدمات الجامعية بالمدية أنّ الإقامات ستستقبل 10167 طالبا مقيما بالمجمل منهم 3179 طالبا مقيما جديدا.

وعن خارطة إسكان الطلبة، فقد أكّد محدثنا عمل مصالحه جاهدة على تقريب الجامعة من الإقامة، وذلك حسب تخصصاتهم، على سبيل المثال تم العمل على إسكان طالبات كلية الحقوق بحي وهيبة قبايلي بالمصلى، كون كلية الحقوق متواجدة أيضا بالمصلى إلا في بعض التخصصات التي كانت فيها الجماعة بعيدة نسبيا على غرار طلبة الطب ذكور الذين تم إسكانهم بملحقة زرواق بمعية طلبة المدرسة العليا مع توفر النقل بصفة دورية وفق مخطط تنقل محكم يضمن وفرة حافلات نقل الطلبة مع دقة التوقيت، بما يساعد الطلبة وفي كل التخصصات على الالتحاق بمقاعد الدراسة في الوقت وبأريحية أكبر.

هذا وأضاف المسؤول، أنّه سيشرع في استقبال الطلبة ابتداء من يوم السبت المقبل مع توفر كل الظروف من نقل وإيواء وإطعام ومرافق رياضية من اليوم الأوّل.

وفي ردّه على سير عملية التسجيل التي جرت بحر هذا الأسبوع، أجاب العيشي مدير الخدمات الجامعية، بأنّه تم تقسيم الطلبة وفق سنوات دراستهم، حيث شرع في استقبال الطلبة الجدد يومي الأحد والاثنين الماضيين، في حين تم استقبال طلبة السنة الثانية يوم الثلاثاء وطلبة السنة الثالثة وطلبة الماستر يومي الأربعاء والخميس تواليا، أين جرت – يقول محدثنا – عملية التسجيل في ظروف جدّ مريحة للطلبة، مبديا في الأخير استعداده للتعاون مع كل ممثلي الطلبة.

وأكد هذا الأخير فتح أبوابه لهم جميعا من دون استثناء أو تمييز لطرح انشغالات الطلبة الموضوعية، سعيا لتوفير محيط أفضل للطلبة في أماكن إقاماتهم.