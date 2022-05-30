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الجزائر

الإقامات الجامعية وتأجير المساكن العائلية لانجاح موسم الاصطياف

الشروق أونلاين
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الإقامات الجامعية وتأجير المساكن العائلية لانجاح موسم الاصطياف

كشف وزير السياحة ياسين حمادي عن اعتماد صيغ جديدة لانجاح موسم الاصطياف خلال هذه السنة، منها تأجير المساكن العائلية وتسخير الإقامات الجامعية.

وأكد الوزير خلال استضافته بفوروم الأولى، الإثنين، أن موسم الاصطياف لهذه السنة يعد اسثنائي بعد توقف دام 3 مواسم جراء جائحة كورونا وهو ما سيدفع حسبه إلى اعتماد صيغ جديدة تمكن السائح الجزائري من قضاء عطلته بأريحية.

ومن بين الصيغ التي تحدث عنها المسؤول الأول عن القطاع هي تشجيع الإقامة لدى الساكن من خلال تأجير العائلات سكناتها للسواح وهذا يتم حسب الوزير باجراءات ادارية بسيطة.

كما كشف المتحدث ذاته عن اتفاق سيتم ابرامه مع قطاع التعليم العالي لتسخير الاقامات الجامعية الموجودة في الولايات الساحلية وكذا النقل الجامعي لاستقبال العائلات ذات الدخل الضعيف والمتوسط ووضعها تحت تصرفهم بثمن رمزي.

وحول أسعار الفنادق اعتبر ضيف الفروم أنها تخضع لقانون العرض والطلب، مشيرا إلى  تعليمات الحكومة القاضية بمراجعة وتسقيف الأسعار حسب تصنيف هذه الهياكل والخدمات التي تقدمها.

من جهة أخرى، أعلن الوزير عن تنصيب أعضاء المجلس الوطني للسياحة الذي تم انشاؤه سنة 2002 ولم يباشر مهامه لحد الساعة خلال الأيام القادمة وهذا على هامش الندوة الوطنية للسياحة المزمع تنظيمها والذي سيرأسها الوزير الأول.

وفي السياق ذاته، أوضح حمادي أن المجلس الوطني للسياحة سيضم مجموعة من اعضاء الحكومة وومثلي المؤسسات الأمنية كما سيضم وبتعليمات من الرئيس ممثلين عن المتعاملين في مجال الأسفار والفندقة.

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التعليقات
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  • البشير

    حين تصبح الاقامات الجامعية مخيمات صيفية فعلى الجامعة السلام. الاقامة الجامعية جزء من الحرم الجامعي وعدم احترامها له دلالات خطيرة على المستوى الذي انحدرت اليه سمعة الجامعة. يا وزير التعليم العالي لا تهبط بالجامعة الى هذا المستوى المزري

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