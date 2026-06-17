الإقبال بقوّة لتشكيل برلمان مؤهل للتشريع والرقابة

قيادات الأحزاب في رحلة استقطاب للناخبين لأجل موعد 02 جويلية:

شكلت التعبئة الشعبية للمشاركة في استحقاق 02 جويلية المقبل محور خطاب مشترك حتى الآن بين مختلف الأحزاب السياسية، وهو ما تجلى في تجمعاتها عبر الولايات خلال تسعة أيام من عمر الحملة الانتخابية نحو قبة البرلمان، معتبرين ذلك ضمانة لإفراز مؤسسة دستورية قوية يمكنها ممارسة صلاحيات التشريع والرقابة بجدارة.

وفي هذا الصدد، شدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم بن مبارك، الأربعاء من بسكرة، على أهمية المشاركة القوية في تشريعيات 2 جويلية المقبل التي تشكل “موعدا يجدد فيه الشعب الجزائري إرادته في دعم مسار التنمية وبناء الجزائر القوية المنتصرة”.

وأشار بن مبارك، خلال تجمع شعبي نشطه في إطار الحملة الانتخابية، إلى أن الجزائر تحتاج بهذه المناسبة إلى “وعي أبنائها، من أجل المشاركة المكثفة في انتخاب ممثليهم على مستوى المجلس الشعبي الوطني”.

وأفاد بن مبارك بأن هذه الانتخابات “ليست مجرد منافسة بين المترشحين بل محطة وطنية كبرى تتعلق بمستقبل البلاد واستكمال مسار بناء مؤسساتها القوية ومواصلة مسار الإصلاحات”، مشددا على أن المشاركة في هذا الاستحقاق “واجب ومسؤولية”.

كما حث مناضلي وإطارت تشكيلته السياسية والمواطنين عامة إلى جعل أصواتهم “قوة تدعم الاستقرار والتنمية وتعزز مؤسسات البلاد”.

وفي السياق ذاته، أبرز الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، الأربعاء بولاية سطيف، أهمية المشاركة في تشريعيات 2 جويلية المقبل بكثافة من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي.

وأوضح ذويبي، خلال لقاء جواري نشطه بمدينة بوقاعة (شمال الولاية)، عقب إشرافه على فتح مقر مداومة انتخابية للحزب بالمدينة ذاتها، في إطار الحملة الانتخابية للتشريعيات المقبلة، بأن “حركة النهضة تدعو المواطنين في كامل ربوع الجزائر إلى المساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي”.

وأضاف بأن “توجه الشعب الجزائري يوم 2 جويلية المقبل بكثافة إلى صناديق الاقتراع سبيل جد فعال لتعزيز مساهمته في اتخاذ القرار”.

وتخوض حركة النهضة هذه التشريعيات تحت شعار “معا من أجل جزائر قوية” وهذا “إدراكا منها بأهمية تكاتف كل الجهود لأجل جزائر قوية، تكرس مكانتها في الساحة الإقليمية والدولية، ومواكبة تحديات المرحلة الراهنة والمساهمة الفاعلة في استكمال المسار التنموي”، يقول ذويبي.

وأشرف ذويبي في ولاية سطيف على نشاط جواري مماثل في بلدية عين الروى، ثم فتح مقر مداومتين انتخابيتين للحزب بكل من “حمام السخنة” و”الطاية”، مع تنشيط لقاءين آخرين بذات البلديتين.

ومن جهتها، عبرت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، الأربعاء بالجزائر العاصمة، عن التزام حزبها، من خلال برنامجه الانتخابي لتشريعيات 2 جويلية المقبل، بالعمل على الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة في ظل التحولات والأزمات التي يشهدها العالم.

وجاء هذا في عمل جواري ببلدية الرغاية في إطار الحملة الانتخابية، أين التقت حنون بعدد من المواطنين في الشوارع ومحطة القطار، لاسيما فئتي المتقاعدين والشباب، حيث استمعت إلى انشغالاتهم وتبادلت معهم الحديث حول عدد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية.

وذكرت الأمينة العامة لحزب العمال، بالمناسبة، أن تشكيلتها السياسية، التي تخوض هذه الحملة الانتخابية تحت شعار “الإصرار والصمود”، ستواصل المرافعة من أجل توسيع حقوق المتقاعدين وتعزيز أوضاعهم الاجتماعية، بالنظر إلى “مساهمتهم في بناء البلاد والحفاظ على استقرارها عبر مختلف المراحل”.

كما التزمت حنون بأن تشكيلتها السياسية ستواصل الجهود الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين من خلال مكافحة المضاربة والتحكم في الأسعار.

وفي السياق ذاته، قالت أن حزبها يلتزم بالعمل على تعزيز المكاسب التي حققتها الجزائر في مجالات عدة، من بينها السكن والبنى التحتية والطرقات، مبرزة مواصلة الجهود للحفاظ على البعد الاجتماعي للدولة.

وأضافت أن الحزب سيعمل على المساهمة في تقوية الجبهة الداخلية، إلى جانب الحفاظ على الثروات الوطنية وحماية البيئة.

ومن جانبه، أبرز رئيس حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، مساء الثلاثاء من قسنطينة، أهمية تعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار، من خلال تعزيز انخراطهم في الحياة السياسية.

وخلال تجمع شعبي نشطه بقصر الثقافة “محمد العيد آل خليفة” بعاصمة الولاية، في إطار الحملة الانتخابية، شدد رئيس حركة مجتمع السلم على أن الشباب يمثلون “الثروة الحقيقية للجزائر”، معتبرا منحهم الثقة لتمثيل الشعب بمختلف أطيافه بالمجلس الشعبي الوطني أفضل طريقة لإيصال انشغالات الأجيال الصاعدة إلى مراكز صنع القرار.

وأشار في هذا الصدد إلى أن حضور الشباب في البرلمان من شأنه “إثراء النقاش الخاص بالتشريع بأفكار ورؤى جديدة تتماشى مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية التي تشهدها البلاد”.

ويرى حساني شريف بأن “منح الشباب فرصا أكبر للترشح وتحمل المسؤوليات السياسية يعزز مشاركتهم في تسيير الشأن العام ويكرس مبدأ الديمقراطية التشاركية”.

وكان رئيس حركة مجتمع السلم قد نشط أيضا تجمعا شعبيا بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية “مبارك بن صالح” بمدينة ميلة، أين دعا إلى الالتفاف حول مؤسسات الدولة والتوجه بقوة يوم 02 جويلية إلى صناديق الاقتراع.

وبدوره، أبرز رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، الأربعاء من البيض، أهمية المسؤولية الملقاة على عاتق منتخبي الشعب خلال العهدة التشريعية القادمة ودورهم في مناقشة البرامج المتعلقة بانشغالات المواطنين، على غرار السكن والشغل وغيرها”.

ولدى تنشيط تجمع شعبي بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية “الشهيد الرق-الحاج”، شدد بن بعيبش على أهمية أن يتحمل هؤلاء المنتخبون “المسؤولية كاملة ويسهرون على الدفاع عن القيم والمبادئ والإخلاص لترسيخ مؤسسات الدولة”، مضيفا أن “التنافس والتصويت الانتخابي يكون في الأصل على البرامج”.

وتطرق المسؤول الحزبي إلى صلاحيات المجلس الشعبي الوطني، على غرار التشريع وتعديل القوانين ومناقشة ومتابعة برامج الحكومة وغيرها من الصلاحيات التي خولها الدستور لهذه المؤسسة السيادية، مبرزا “الانعكاسات الايجابية لهذه الصلاحيات على الحياة اليومية للمواطن”.

ولفت في ذات السياق إلى أن حزبه يركز خلال هذه الحملة الانتخابية على الاتصال المباشر مع المواطنين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي وحثهم على المشاركة الواسعة في التشريعيات المقبلة.

ومن جهتها، اعتبرت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر “تاج”، فاطمة الزهراء زرواطي، الأربعاء من سوق أهراس، أن تشريعيات 2 جويلية المقبل تمثل استحقاقا وطنيا مهما يعزز مسار التنمية والاستقرار.

وأوضحت زرواطي، خلال تنشيطها لتجمع شعبي بدار الثقافة “الطاهر وطار “في إطار اليوم التاسع من الحملة الانتخابية للتشريعيات القادمة، أن هذا الاستحقاق الانتخابي يعد كذلك “محطة سياسية تكرس الممارسة الديمقراطية وتعزز مكانة المؤسسات المنتخبة في مواكبة التحديات التنموية والاستجابة لتطلعات المواطنين”.

وأبرزت بالمناسبة أن حزب “تاج” يراهن على “كفاءة مترشحيه – في حال ما منحهم الناخبون الثقة – لخدمة الصالح العام وتجسيد تطلعات المواطنين على أرض الواقع بما يتماشى مع التوجهات الكبرى للدولة في بناء اقتصاد قوي ومجتمع مزدهر”.

وفي سياق متصل، دعت رئيسة ذات التشكيلة السياسية إلى المشاركة القوية والتوجه للصناديق والتصويت على ممثلي حزبها التي التزمت بأنهم سيكونون “صوتا للمواطنين تحت قبة البرلمان”.