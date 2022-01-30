الإقصاء من “الكان” كبوة جواد وعلى بلماضي أن يعيد الثّقة للاعبيه

الدولي السابق سمير زاوي للشروق:

تحدث المدافع الدولي السابق والمدرب الحالي لأولمبي الشلف سمير للشروق زاوي عن أسباب خروج المنتخب الوطني من من الدور الأول لـ “الكان”، وعن قضية المناجير العام للخضر، وكذا اللقاء الفاصل مع منتخب الكاميرون وحظوظ الفريق الوطني الجزائري في المرور على حسابه إلى مونديال قطر.

أهلا سمير كيف حالك وأحوال فريقك لاعبي أولمبي الشلف ؟

مرحبا، بالنسبة لي الحمد لله أماّ حال لاعبي أولمبي الشلف وطاقمي المساعد فهي ليست على ما يرام ففي فريقنا نملك ما لا يقل عن ستة لاعبين مصابين بالمتحوّر ناهيك عن إصابة طاقمي الفني المساعد. فعلا الظروف التي نعمل فيها في ظلّ تواضع الإمكانيات التي تمكلها جلّ الفرق فإنّ التعامل مع الوضع من الصعوبة بمكان.

نعود للفريق الوطني والإخفاق الأخير لأشبال بلماضي في كأس إفريقيا الحالية والضجة التي أثيرت حول ذلك كيف ترى هذا الإخفاق؟

ما حصل للفريق الوطني أمر عادي هو كبوة جواد ويجب نسيانه والتركيز على ماهو آت. الخسارة كان لا بدّ منها وهذه هي كرة القدم لا يجب تضخيم الأمور وإعطائها أكثر من حجمها بما ينعكس سلبا على الفريق الوطني.

لكن في نظرك ما هي الأسباب الحقيقية لهذا الإخفاق؟

الأسباب الحقيقية تبقى عند الطاقم الفني والمدرب بلماضي كونه الوحيد الذي يعرف تفاصيل الأمور وخصوصيات كلّ لاعب أمّا بصفة عامة وكمتابع للقاءات الفريق الوطني الثلاث فأرى أنّ عدم توازن الدفاع لم يمنح الثقة الكافية لباقي الخطوط نظرا للفرص التي كانت تتاح للمنافسين كانوا يصلون للحارس بكلّ سهولة بالإضافة إلى عدم النجاعة الهجومية فبرغم الفرص الكبيرة المتاحة للفريق الوطني إلاّ أنها لم تترجم إلى أهداف في حين كانت فرص أقل تتاح لمنافسينا ويتم استغلالها وترجمتها إلى أهداف على غرار ما حدث في لقائنا الأخير بالإضافة إلى عامل الحظ بالنظر إلى بعض الفرص التي فعل فيها المهاجمون كلّ ما يلزم إلاّ أنّ الكرة أبت الدخول.

يرى البعض أن اللاعب عمورة كان يستحق فرصة في هذه الدورة بالنظر إلى العقم الهجومي الذي عرفه الخط الأمامي للفريق الوطني؟

أريد أن أسألك كم لاعبا لم تمنح له الفرصة أو بالأحرى خرج من حسابات بلماضي…إذن لماذا عمورة بالذّات …من جانبي أرى أنّ المشكل لم يكن في شخص عمورة فالفريق يملك في الهجوم لاعبين كبار وأصحاب خبرة من طراز محرز وبن رحمة إلا أن المشكل كان في المجموعة وليس في الأفراد وعمورة لا يزال المستقبل أمامه وعليه العمل والصبر وسيأخذ فرصته كاملة وعليه تفادي الخوض في الأمور الجانبية التي قد تؤثر على مشاوره سلبا.

كيف ترى قضية تغيير المناجير العام للفريق الوطني وهل سيكون لها الأثر الإيجابي على المجموعة ؟

أنا لم أفهم سبب هذا التغيير كون الأمور كانت تسير بشكل عادي منذ سنوات، فالمعني يعمل في الفريق منذ وقت طويل وكل شيء كان على ما يرام إلاّ إذا كانت هناك أسباب لا نعرفها. وبالنسبة لزفزاف فهو رجل يشهد له الكلّ بمهنيته وخبرته مع الفريق الوطني وأتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة.

ينتظرنا لقاء هام وفاصل أمام الكامرون.. كيف ترى هذا اللقاء لاسيما في ظلّ الإخفاق الأخير والخروج المبكر من “الكان”؟

منتخب الكامرون الحالي منتخب متواضع وليس الكامرون الذي كنّا نعرفه من قبل. يجب فقط أن نكون في يومنا وسنحسم الأمور في لقاء الذهاب بكلّ سهولة ولقاء العودة سيكون شكليا فقط. فاللاعبون سيكونون محفزين تلقائيا فأن تلعب المونديال وفي قطر وبالإمكانيات الضخمة التي شاهدها الجميع في دورة كأس العرب الأخيرة والتنظيم المحكم فهذا في حدّ ذاته دافع قويّ للفوز على الكامرون الذي كما قلت لك ليس بالمنتخب المخيف إطلاقا.

هل تظن أن بلماضي سيحدث تغييرات بضخّ دماء جديدة في الفريق؟

اللاعبون يلعبون ويعيشون كعائلة واحدة منذ سنوات والوقت غير مناسب لذلك تماما، أظنه سيجدّد الثقة في لاعبيه فأن يسترجع اللاعبون الثقة في أنفسهم فهو أمر مهم جدّا لمواصلة المشوار. أما الأمور التقنية والفنية فبلماضي أدرى بها بحكم معرفته الجيّدة لعناصره وسيعمل على متابعتهم في أنديتهم للإعتماد على الأكثر جاهزية منهم وانتظاما في المشاركة مع فرقهم في لقاء السدّ أمام الكامرون.

كلمة أخيرة سمير..

نتمنى العودة سريعا إلى سكة الانتصارات للفريق الوطني ونتمنى لهم كلّ التوفيق لإسعاد الشعب الجزائري في المحافل القادمة.