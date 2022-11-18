الإقصاء من المونديال حرم “الفاف” من 145 مليار على الأقلّ

ضبط الاتحاد الدولي لِكرة القدم سلّم المنح، التي ستستفيد منها المنتخبات الـ 32 المُشاركة في منافسة كأس العالم.

وتنطلق بِالعاصمة القطرية الدوحة مساء الأحد المُقبل تظاهرة المونديال، التي تمتدّ إلى غاية الـ 18 من ديسمبر القادم.

ورصدت “الفيفا” جائزة مالية قيمتها 440 مليون دولار (نحو 425 مليون أورو)، تُوزّعها على منتخبات المونديال القطري وفقا لِما يلي:

– المنتخب الفائز بِكأس العالم: 42 مليون دولار.

– المنتخب الذي يخسر المباراة النهائية: 30 مليون دولار.

– صاحب المركز الثالث: 27 مليون دولار.

– صاحب المركز الرّابع: 25 مليون دولار.

– المراتب من الـ 5 إلى الـ 8 (تجمّدُ المشاركة في ربع النهائي): 17 مليون دولار لِكلّ منتخب.

– المراتب من الـ 9 إلى الـ 16 (تجمّد المشاركة في ثمن النهائي): 13 مليون دولار لِكلّ منتخب.

– المراتب من الـ 17 إلى الـ 32 (مغادرة السّباق من دور المجموعات): 9 ملايين دولار لِكلّ منتخب.

فضلا عن ذلك، تمنح “الفيفا” لِكلّ منتخب يخوض منافسة كأس العالم بِقطر، مبلغ 1.5 مليون دولار، لِتغطية نفقات المشاركة.

وتعني هذه الأرقام أن الاتحاد الجزائري لِكرة القدم، وبعد إقصاء “الخضر”، فرّط في غلاف ماليّ ضخم قيمته 10.5 ملايين دولار (ما يُقارب 145 مليار سنتيم)، كأدنى منحة يستفيد منها المنتخب الذي خاض المونديال، وودّع المضمار من الدور الأوّل.