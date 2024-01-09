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الإكوادور : حالة طوارئ بعد فرار زعيم عصابة واختطاف رجال شرطة

الشروق أونلاين
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الإكوادور : حالة طوارئ بعد فرار زعيم عصابة واختطاف رجال شرطة
فرانس برس
الرئيس الإكوادوري، دانيال نوبوا، يعلن حالة الطوارئ.

أعلن الرئيس الإكوادوري عن حالة الطوارئ في البلاد وهذا بعد فرار زعيم إحدى العصابات من السجن، واندلاع أعمال الشغب في سجون عديدة في البلاد إضافة إلى اختطاف رجال شرطة.

وحسب ما أفادت به وكالة “فرانس برس”، فقد أعلن رئيس الإكوادور، دانيال نوبوا، الليلة بين الإثنين والثلاثاء، عن اختطاف “ثلاثة رجال شرطة أثناء أدائهم للخدمة” في المدينة الساحلية ماتشالا. وهي رابع مدينة في البلاد تقع في الجنوب الغربي. فيما تم اختطاف شرطي آخر في العاصمة كيتو من طرف ثلاثة أفراد في سيارة بدون لوحة ترقيم.

الوكالة قالت أن الرئيس الإكوادوري والذي تم انتخابه في نوفمبر الماضي، يواجه أول أزمة أمنية حقيقية منذ يومين، هو الذي وعد أثناء حملته الإنتخابية بوقف اللاأمن.

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