كشف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، الإثنين، عن جدول سير الإختبارات للامتحان المهني للالتحاق بأسلاك التربية.

وأوضحت مصالح الديوان أن الاختبارات ستجرى بتاريخ 10 جويلية وتخص 8 أسلاك و13 رتبة، وتشمل مادتين أو ثلاثة موزعة عبر الفترة الصباحية والمسائية.

وحسب جدول سير الاختبارات، فإن الأسلاك المعنية بالامتحانات المهنية هي: سلك نواب المقتصدين، مشرفي التربية، نظار الثانويات، ملحقي المخابر، مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشاري التربية، مديري المدارس الابتدائية و مديري المتوسطات.