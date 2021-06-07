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الجزائر

الالتحاق بأسلاك التربية: هذه تفاصيل سير الامتحانات

الشروق أونلاين
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الالتحاق بأسلاك التربية: هذه تفاصيل سير الامتحانات

كشف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، الإثنين، عن جدول سير الإختبارات للامتحان المهني للالتحاق بأسلاك التربية.

وأوضحت مصالح الديوان أن الاختبارات ستجرى بتاريخ 10 جويلية وتخص 8 أسلاك و13 رتبة، وتشمل مادتين أو ثلاثة موزعة عبر الفترة  الصباحية والمسائية.

وحسب جدول سير الاختبارات، فإن الأسلاك المعنية بالامتحانات المهنية هي: سلك نواب المقتصدين، مشرفي التربية، نظار الثانويات، ملحقي المخابر، مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشاري التربية، مديري المدارس الابتدائية و مديري المتوسطات.

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