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"السلطات الفرنسية تطالب 12 موظفا دبلوماسيا وقنصليا جزائريا بمغادرة البلاد"

الإليزي: ماكرون يقرر استدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر للتشاور

الشروق أونلاين
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الإليزي: ماكرون يقرر استدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر للتشاور
أرشيف
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أعلنت الرئاسة الفرنسية مساء الثلاثاء في بيان، أن الرئيس إيمانويل ماكرون قرر استدعاء سفير بلاده لدى الجزائر ستيفان روماتيه للتشاور.

كما طالبت السلطات الفرنسية 12 موظفا يعملون في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية لدى فرنسا، بمغادرة البلاد، وفق بيان “الإليزي”.

وكانت الخارجية الجزائرية قد أكدت مساء الإثنين، أن الجزائر اتخذت قرارا سياديا باعتبار 12 موظفا من سفارة فرنسا وممثلياتها القنصلية، أشخاصا غير مرغوب بهم. مع إلزامهم بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة. ردّا على اعتقال موظف قنصلي جزائري في فرنسا.

وذكر بيان الخارجية الجزائرية أن “القرار السيادي”، جاء إثر “الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام. الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ 8 أفريل الجاري، في حق موظف قنصلي جزائري في فرنسا”.

واعتبر بيان الخارجية أن “هذا الإجراء المشين، الذي يصبو من خلاله وزير الداخلية الفرنسي إلى إهانة الجزائر. تمّ القيام به في تجاهل صريح للصفة التي يتمتع بها هذا الموظف القنصلي. ودون أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية”.

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