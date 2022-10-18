الإليزي: 1.5 مليون جندي أرسلتهم فرنسا إلى الجزائر بين 54 و62

اعترفت الرئاسة الفرنسية بارتكاب ما اعتبرته “فئةً” من قواتها العسكرية، لجرائم إرهابية في الجزائر، إبان ثورة التحرير بين 1954 و1962. مؤكدة أن فرنسا أرسلت نحو 1.5 مليون جنديا لمواجهة الثورة الجزائرية في الفترة المذكورة.

جاء هذا في بيان أصدره الإليزي يوم الثلاثاء، بمناسبة زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المقام التذكاري l’Hôtel des Invalides، بمناسبة ذكرى إقرار قانون 1999 الفرنسي، الذي يعترف بوقوع حرب في الجزائر في فترة ثورة التحرير المجيدة.

وذكر البيان أن:

فرنسا أرسلت بين عامي 54 و62، ما يقارب من 1.5 مليون رجل وامرأة، للقتال من أجلها في الجزائر. مات منهم أكثر من 23.000 هناك. وأصيب ما لا يقل عن 60 ألف شخص.

قبل أن يضيف: