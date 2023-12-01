الإمارات : الوفد الإيراني ينسحب من قمة المناخ احتجاجا على حضور ممثلي الكيان

غادر اليوم الجمعة، الفاتح من ديسمبر، الوفد الايراني الذي يقوده وزير الطاقة، علی أکبر محرابیان، من مؤتمر التغير المناخي الدولي “كوب 28” في دولة الامارات العربية المتحدة، وذلك احتجاجا على حضور ممثلي الكيان الصهيوني.

وحسب ما أفادت به وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء “إرنا”، فقد توجه الوزير الإيراني أمس الخميس للمشاركة في قمة المناخي على رأس وفد دبلوماسي وسط تداول أنباء بشان عدم حضور ممثلين عن الكيان الصهيوني في هذا الاجتماع.

وصرّح وزير الطاقة الإيراني قبيل مغادرة قاعة المؤتمر اليوم “أن وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية كان يهدف الى اغتنام الفرصة عبر حضوره في هذا الاجتماع الدولي ونظرا لاهميته، الى تسليط الضوء على الظروف (داخل قطاع غزة) واجراء مفاوضات مع مسؤولي ووفود الدول المختلفة من اجل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، لكن اشارت الانباء الواردة الى توجه رئيس الكيان الصهيوني نحو البلد المستضيف من اجل الحضور في هذا الاجتماع.”