الإمارات تتنازل لقطر عن تنظيم حدث اقتصادي عالمي

تنازلت الإمارات لقطر عن طلب استضافة الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين لعام 2026، حسب ما أكدته وسائل إعلام رسمية في البلدين.

ووفق ما أكدته وكالة أنباء الإمارات مساء الأحد، فقد أجرى رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان، اتصالا هاتفيا مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أبلغه فيه بتنازل أبو ظبي عن الترشّح لاستضافة الحدث الاقتصادي لصالح ملف الدوحة.

“وأعرب بن زايد عن دعم الإمارات لملف ترشح قطر لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي لعام 2026″، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية.

“وعليه ستسحب الإمارات ملف ترشحها للاجتماعات. متمنيا (رئيس الإمارات) التوفيق لقطر في استضافة هذا التجمع الدولي”، يضيف المصدر.