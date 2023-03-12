-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

الإمارات تتنازل لقطر عن تنظيم حدث اقتصادي عالمي

الشروق أونلاين
  • 471
  • 0
الإمارات تتنازل لقطر عن تنظيم حدث اقتصادي عالمي
أرشيف
رئيس الإمارات مع أمير قطر

تنازلت الإمارات لقطر عن طلب استضافة الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين لعام 2026، حسب ما أكدته وسائل إعلام رسمية في البلدين.

ووفق ما أكدته وكالة أنباء الإمارات مساء الأحد، فقد أجرى رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان، اتصالا هاتفيا مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أبلغه فيه بتنازل أبو ظبي عن الترشّح لاستضافة الحدث الاقتصادي لصالح ملف الدوحة.

“وأعرب بن زايد عن دعم الإمارات لملف ترشح قطر لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي لعام 2026″، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية.

“وعليه ستسحب الإمارات ملف ترشحها للاجتماعات. متمنيا (رئيس الإمارات) التوفيق لقطر في استضافة هذا التجمع الدولي”، يضيف المصدر.

مقالات ذات صلة
تركيا تعلن عن موعد طرح سياراتها الكهربائية للبيع

تركيا تعلن عن موعد طرح سياراتها الكهربائية للبيع

“الديانة الإبراهيمية”.. الاستعمار الجديد!

“الديانة الإبراهيمية”.. الاستعمار الجديد!

هذه حقيقة “الديانة الإبراهيمية” وعلاقتها بالكيان الصهيوني وطرق إسقاطها

هذه حقيقة “الديانة الإبراهيمية” وعلاقتها بالكيان الصهيوني وطرق إسقاطها

السعودية وإيران تنهيان قطيعة عمرها 7 سنوات

السعودية وإيران تنهيان قطيعة عمرها 7 سنوات

استقصاء فرنسي بلجيكي: المخزن وراء أكبر فضيحة فساد

استقصاء فرنسي بلجيكي: المخزن وراء أكبر فضيحة فساد

هكذا قررت باريس تقليم أظافر نظام المخزن

هكذا قررت باريس تقليم أظافر نظام المخزن

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد