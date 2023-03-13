الإمارات تجمد صفقة شراء منظومات عسكرية من إسرائيل

قالت القناة الإسرائيلية “12”، في تقرير لها، مساء الأحد، إنّ الإمارات جمّدت أخيراً تنفيذ اتفاقية لشراء منظومات عسكرية من إسرائيل، رداً على سياسة الحكومة الحالية، ومنها تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قبل أسبوعين عندما دعا إلى وجوب محو بلدة حوارة الفلسطينية.

وبحسب التقرير، فقد أعلنت الإمارات عن نيتها وقف شراء منظومات أمنية عسكرية من إسرائيل لم توضح ماهيتها، على أثر تصريحات سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

ونفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، ما جاء في تقرير القناة، عن وجود أزمة في العلاقات الإماراتية-الإسرائيلية بسبب تصرفات وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وفقا لصحيفة “جيورزاليم بوست” الإسرائيلية.

وصرح مكتب رئيس الوزراء أن “هذا الخبر ليس له أي أساس من الصحة، وتحافظ إسرائيل والإمارات على علاقات سياسية مثمرة في جميع المجالات حتى اليوم”.

وذكر الإعلام العبري، أن الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، أخبر المسؤولين الإسرائيليين أنه “حتى نتأكد من أن رئيس الوزراء نتنياهو لديه حكومة يمكنه السيطرة عليها، لن نتمكن من العمل بشكل مشترك”.

كما نفت وزارة الخارجية الإسرائيلية تقرير “القناة 12″، مشيرة إلى أن العلاقات بين البلدين “قوية ومتينة”.

وأوضحت أن إسرائيل توصلت إلى اتفاق مع الإمارات، مارس الجاري، على نص اتفاق جمركي يحكم اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية إنه بمجرد دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ فإنها “ستوسع العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية بين إسرائيل والإمارات”.

وجاء التقرير بعد يومين فقط من إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية بعد سبع سنوات من القطيعة، وهي خطوة قالت عنها “جيورزاليم بوست” إنها ستجعل من الصعب على نتنياهو تحقيق هدفه المتمثل في تطبيع العلاقات مع السعودية.