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اقتصاد

الإمارات تخسر أولى معاركها مع الجزائر

الشروق أونلاين
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الإمارات تخسر أولى معاركها مع الجزائر

 أعلنت شركة “طاقة” الإماراتية عن فشلها في الإستحواذ على عملاق الطاقة الاسباني “ناتورجي”، الشريك الرئيس لمجمع “سوناطراك” في نقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا عبر أنبوب “ميد غاز”.

وفي بيان صادر عن شركة مرافق المياه والكهرباء الإماراتية والتي تأسست في عام 2005، قالت “إن المناقشات حول اتفاقية تعاون محتملة مع شركة كرايتيريا كايكسا الإسبانية والاستحواذ المحتمل على أسهم في ناتورجي انتهت، ولن تتمّ الصفقة”.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة “رويترز” للأنباء، قالت شركة “كريتيريا” الإسبانية “فيما يتعلق بالمحادثات بين كريتيريا كايكسا وطاقة بشأن اتفاقية التعاون المحتمل المرتبطة بـ ناتورجي.. انتهت تلك المفاوضات دون التوصل لأيّ اتفاق”.

وكشفت وسائل إعلام إسبانية خلال وقت سابق، رفض الجزائر لخطة إستحواذ الشركة الإماراتية لناتورجي الإسبانية، باعتبارها الشريك الرئيس لسوناطراك في السوق الإسباني، حيث مارست الجزائر وفق للصحف الاسبانية، ضغوطا على مدريد لوقف هذه الصفقة.

وتعدّ الجزائر احد أهم موّدي الغاز الطبيعي إلى اسبانيا لسنوات طويلة، وقد تمكنت الجزائر خلال السنة الجارية من تصدّر قائمة مصدري الغاز الى اسبانيا مطيحة بالولايات المتحدة الامريكية وروسيان وفقا لـ “إينا غاز”.

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