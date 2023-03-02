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الإمارات تدين “تصريحات عنصرية” لوزير المالية في حكومة الاحتلال

الشروق أونلاين
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الإمارات تدين “تصريحات عنصرية” لوزير المالية في حكومة الاحتلال
أرشيف
وزير خارجية الإمارات

 أدانت خارجية الإمارات يوم الخميس، ما اعتبرته تصريحات عنصرية أدلى بها وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي. بعد دعوته إلى تدمير قرية حوارة الفلسطينية في نابلس.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية في البلاد، إن وزارة الخارجية والتعاون الدولي “تؤكد رفض دولة الإمارات لكافة الممارسات التي تتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية”.

“وشددت الوزارة على ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والعنف. ونوهت بأهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني، ضمن الجهود المبذولة للحدّ من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة”.

كما أكدت الوزارة الإماراتية “ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط. وكذلك وضع حدّ للممارسات غير الشرعية التي تهدد حلّ الدولتين”، وفق المصدر.

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