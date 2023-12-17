الإمارات تزود الكيان الصهيوني بالمواد الغذائية عبر جسر بري طوله 2000 كيلومتر!

تداولت مواقع إخبارية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، نقلا عن صحف عبرية خبر تزويد الإمارات للكيان الصهيوني بالمواد الغذائية الطازجة عبر جسر بري طوله 2000 كيلومتر.

ونشرت مواقع عبرية منها “معاريف” و “والا” خبر توقيع اتفاق بين الإمارات وإسرائيل لإنشاء جسر بري بين البلدين، بديلا للبحر الأحمر عبر موانئ دبي مرورا بالسعودية والأردن، كما أوردت خبرا آخرا يفيد بوصول أولى الشحنات التجارية.

وبحسب الإعلام العبري فإن شركة “تراكنت” الإسرائيلية وقعت الاتفاقية مع شركة “بيورترانز” الإماراتية للخدمات اللوجستية ليبدأ تسيير الشاحنات المحملة بالبضائع من ميناء دبي مروراً بالأراضي السعودية ثم الأردنية وصولاً إلى ميناء حيفا.

وقال المدير التنفيذي لشركة “تراكنت” إن الخط الجديد سيوفر أكثر من 80% من تكلفة نقل البضائع عبر الطريق البحري.

وجاء توقيع الاتفاق بحسب ما تداولته التقارير الإخبارية بسبب فرض الحوثيين لحصار بحري على السفن المتوجهة نحو الكيان الصهيوني، ما دفع كبرى الشركات البحرية لإيقاف رحلاتها عبر البحر الأحمر.

وأشار الإعلام العبري إلى أنّ تجربة الجسر البري من موانئ دبي إلى إسرائيل تمّت بنجاح وقد جرى نقل 10 شاحنات عبرها، لافتاً إلى أنّ المسافة التي قطعتها الشاحنات تبلغ نحو 2000 كيلومتر، في مدة قُدّرت بيومين وبضع ساعات.

وأثار الموضوع جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بين متأسف للخذلان الذي تتعرض له فلسطين على يد أشقائها العرب وساخط يكيل الشتائم دون اعتبار لأحد.

في ذات السياق نفت مصادر في وزارتي النقل والصناعة والتجارة أن ما يتم تناقله من أخبار منسوبة لوسائل إعلام عبرية ووسائل تواصل اجتماعي عن وجود جسر بري بديل للبحر الأحمر، عبر موانئ دبي مروراً بالسعودية والأردن، لنقل البضائع إلى إسرائيل لا صحة لها أبداَ.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن موقف الحكومة واضح بشأن دعم القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانبهم بكل الوسائل، وأن مثل هذه الادعاءات مرفوضة وهي منشورات هدفها التشويش على الموقف الأردني الثابت تجاه ما يجري في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي غاشم.

وكان الناطق باسم الحكومة الأردنية، مهند مبيضين، أكد لـ”عربي21″ في وقت سابق عدم صحة ما يتم نشره.

من جانبه نشر الإعلام السعودي نفيا بوجود جسر بري يمر بأراضي المملكة.