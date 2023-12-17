الإمارات تزود الكيان الصهيوني بالمواد الغذائية عبر جسر بري طوله 2000 كيلومتر!
تداولت مواقع إخبارية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، نقلا عن صحف عبرية خبر تزويد الإمارات للكيان الصهيوني بالمواد الغذائية الطازجة عبر جسر بري طوله 2000 كيلومتر.
ونشرت مواقع عبرية منها “معاريف” و “والا” خبر توقيع اتفاق بين الإمارات وإسرائيل لإنشاء جسر بري بين البلدين، بديلا للبحر الأحمر عبر موانئ دبي مرورا بالسعودية والأردن، كما أوردت خبرا آخرا يفيد بوصول أولى الشحنات التجارية.
وبحسب الإعلام العبري فإن شركة “تراكنت” الإسرائيلية وقعت الاتفاقية مع شركة “بيورترانز” الإماراتية للخدمات اللوجستية ليبدأ تسيير الشاحنات المحملة بالبضائع من ميناء دبي مروراً بالأراضي السعودية ثم الأردنية وصولاً إلى ميناء حيفا.
وقال المدير التنفيذي لشركة “تراكنت” إن الخط الجديد سيوفر أكثر من 80% من تكلفة نقل البضائع عبر الطريق البحري.
وجاء توقيع الاتفاق بحسب ما تداولته التقارير الإخبارية بسبب فرض الحوثيين لحصار بحري على السفن المتوجهة نحو الكيان الصهيوني، ما دفع كبرى الشركات البحرية لإيقاف رحلاتها عبر البحر الأحمر.
مين كان يصدق ان الامارات تعمل جسر بري بينها و بين اسرائيل عبورا بالسعودية و الاردن علشان تعوض مضيق باب المندب!
— Aliaa Refaat (@aliaaMRefaat) December 17, 2023
وأشار الإعلام العبري إلى أنّ تجربة الجسر البري من موانئ دبي إلى إسرائيل تمّت بنجاح وقد جرى نقل 10 شاحنات عبرها، لافتاً إلى أنّ المسافة التي قطعتها الشاحنات تبلغ نحو 2000 كيلومتر، في مدة قُدّرت بيومين وبضع ساعات.
وأثار الموضوع جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بين متأسف للخذلان الذي تتعرض له فلسطين على يد أشقائها العرب وساخط يكيل الشتائم دون اعتبار لأحد.
جسر برّي لنقل الأطعمة الطازجة بين #الإمارات والكيان الصهيوني بطول ٢٠٠٠ كيلومتر، والشاحنات المتراكمة عند معبر رفح ممنوعة من الدخول إلى أهلها الجوعى في #غزة. “ويل للعرب من شر قد اقترب” pic.twitter.com/JzfJUVsoaA
— محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) December 16, 2023
الإعلام الصهيوني يُلمح لإنشاء جسر بري ليكون بديلاً عن الخط الملاحي البحري الذي أغلقته #اليمن في سعيها للضغط على الاحتلال لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لغزة التي يتضور أهلها جوعاً..
برأيكم؛ هل تقبل دول عربية على نفسها هذا الأمر؟! وهل يمكن أن تُشكل شبكة أمان لإنقاذ الكيان…
— أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) December 16, 2023
في ذات السياق نفت مصادر في وزارتي النقل والصناعة والتجارة أن ما يتم تناقله من أخبار منسوبة لوسائل إعلام عبرية ووسائل تواصل اجتماعي عن وجود جسر بري بديل للبحر الأحمر، عبر موانئ دبي مروراً بالسعودية والأردن، لنقل البضائع إلى إسرائيل لا صحة لها أبداَ.
الأردن نفى رسمياً عبر وزارة النقل ووزارة الصناعة والتجارة ما نشره موقع (والا) العبري حول وجود جسر بري لإرسال المنتجات الغذائية الطازجة لدولة الاحتلال عبر الأردن.
بالطبع آخذ بالنفي ولا آخذ بما يقوله الاحتلال ودعايته.. فهذه حرب.
المصدر في هذا الرابط..https://t.co/8cFKChp4YZ
— Dr. Abdallah Marouf د. عبدالله معروف (@AbdallahMarouf) December 17, 2023
وقالت المصادر لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن موقف الحكومة واضح بشأن دعم القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانبهم بكل الوسائل، وأن مثل هذه الادعاءات مرفوضة وهي منشورات هدفها التشويش على الموقف الأردني الثابت تجاه ما يجري في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي غاشم.
وكان الناطق باسم الحكومة الأردنية، مهند مبيضين، أكد لـ”عربي21″ في وقت سابق عدم صحة ما يتم نشره.
سؤال للمصدر الي نفى الخبر بعدم صحة وجود جسر بري لنقل البضائع لإسرائيل شركة trucknet المسؤولة لنقل البضائع لإسرائيل ناشرة خبرين قبل صحيفة والا العبرية على موقعها عن هذه الخطة يعني اذا بدنا نعتبر صحيفة صهيونية ومصدر غير موثوق وفتنة وشركة كمان غير موثوقة؟ https://t.co/qd6qlfCMNe pic.twitter.com/8L687FoMbG
— Farah Alkaabneh (@farahkaabneh) December 16, 2023
من جانبه نشر الإعلام السعودي نفيا بوجود جسر بري يمر بأراضي المملكة.
بعد تناول وسائل إعلام عربية وعبرية للخبر، مصدر مطلع لـ #السعودية_بوست:
لا صحة لوجود جسر بري ينقل بضائع لـ #إسرائيل مروراً بالأراضي #السعودية pic.twitter.com/CkBaxhC9dk
— The Saudi Post (@TheSaudi_post) December 16, 2023