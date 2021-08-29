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الإمارات تستأنف منح التأشيرات السياحية بداية من الإثنين بشرط واحد

الشروق أونلاين
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الإمارات تستأنف منح التأشيرات السياحية بداية من الإثنين بشرط واحد

أعلنت دولة الإمارات، نيتها استئناف إصدار التأشيرات السياحية، اعتبارا من يوم الاثنين 30 أغسطس، وذلك فقط بالنسبة للأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأوضحت الإمارات في تصريحات نقلتها وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية أنها تنوي استئناف التأشيرات السياحية، لأولئك الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا المستجد.

وتأتي هذه الخطوة وسط تراجع في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الإمارات، بعد أن أبلغت عن أقل من 1000 حالة يوميًا الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ شهور.

ولفتت الإمارات إلى أنها ستعيد أبوابها أمام السياح من جميع الدول، في قرار وصفته بأنه اتُخذ من أجل “تحقيق الانتعاش المستدام والنمو الاقتصادي”.

ولكن اشترطت الإمارات أن يتم تلقيح المؤهلين بشكل كامل بأحد لقاحات “كوفيد 19” المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، والتي تشمل لقاحات “أسترا زينيكا”، و”جونسون آند جونسون”، و”مودرنا”، و”فايزر”، و”سينوفارم”، و”سينوفاك”.

وقالت الإمارات: “القرار ينطبق على مواطني جميع الدول بما في ذلك الوافدين من دول محظورة سابقا”.

وأضافت أن “الركاب الذين يصلون بتأشيرات سياحية، يجب أن يخضعوا لاختبار “بي سي آر” إلزامي في المطار”.

وعادت الحياة في الإمارات إلى طبيعتها إلى حد كبير وسط جائحة كوفيد، على الرغم من أنها تواصل فرض قواعد صارمة على ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وكانت دبي تعتمد، العام الماضي، على معرض دبي إكسبو 2020 الذي يستمر ستة أشهر، والذي تأخر عاما واحدا بسبب الأزمة الصحية ومن المقرر افتتاحه الآن في أكتوبر، لجذب ملايين الزوار وتعزيز الاقتصاد.

واعتمدت دبي بشكل كبير على السياحة، وكانت واحدة من أولى الوجهات التي فتحت أبوابها للمسافرين، حيث استقبلت السياح في يوليو من العام الماضي، بعد أشهر قليلة من انتشار الوباء.

في غضون ذلك، كانت أبو ظبي أكثر حذراً، حيث لم تفتح أبوابها أمام بعض الزوار إلا في شهر ديسمبر الماضي.

وسجلت الإمارات حتى الآن أكثر من 715 ألف حالة إصابة بفيروس كوفيد -19 ، بما في ذلك 2036 حالة وفاة.

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